Demanda sobre dominio eminente del tren bala Dallas-Houston

TEXAS (KBTX) -Un terrateniente rural de Texas está luchando contra Texas Central en una demanda que depende de si la compañía puede tomar por la fuerza las parcelas necesarias para conectar las dos áreas urbanas más grandes del estado.

La oficina del fiscal general de Texas ha puesto su peso detrás del caso de un terrateniente contra las compañías que desarrollan un controvertido tren bala Dallas-Houston, argumentando que no pueden obligar a las personas a vender parcelas necesarias para el proyecto ferroviario de alta velocidad.

Al intervenir en el asunto por invitación de la Corte Suprema de Texas, la oficina del fiscal general ofreció el último giro en la lucha de casi una década sobre una línea de 240 millas que conectaría Dallas y Houston. Si bien el proyecto ha recibido el apoyo de los líderes de las áreas urbanas, se ha encontrado con una fuerte resistencia de los residentes de los condados rurales en su camino propuesto.

Uno de esos residentes, el terrateniente del condado de Leon James Miles, demandó a Texas Central después de que la compañía privada solicitara permiso para inspeccionar su propiedad de 600 acres en 2015 como parte de sus esfuerzos para examinar la tierra para el proyecto. Miles pidió a los tribunales que declararan que la compañía no tenía derecho a ingresar a su propiedad porque no tiene la autoridad de dominio eminente otorgada a las compañías ferroviarias.

Ganó en un tribunal de primera instancia, pero la disputa legal llegó a la Corte Suprema de Texas después de que un tribunal de apelaciones estatal en Corpus Christi se puso del lado de Texas Central y una compañía relacionada.

En un escrito legal presentado ante la Corte Suprema de Texas el viernes, los adjuntos del fiscal general de Texas, Ken Paxton, argumentaron que el alto tribunal debería revertir esa decisión de apelación y fallar a favor de Miles porque las compañías no cumplen con la definición de la Constitución de Texas de una compañía ferroviaria.

“Las [compañías] solo pueden hacer exámenes preliminares y encuestas de las propiedades de los propietarios privados con el propósito de construir y operar un tren bala si son compañías ferroviarias o compañías ferroviarias eléctricas interurbanas”, escribió el estado en su escrito. “En opinión del Estado, las [empresas] no son ninguna de las dos”.

Eso los deja sin “autoridad para entrar, examinar, inspeccionar o condenar la tierra de Miles”, escribió el estado.

El informe legal del estado se centra en gran medida en el significado de una parte del Código de Transporte estatal que otorga a las entidades privadas la capacidad de ejercer un dominio eminente si están “operando un ferrocarril”. Leyendo a veces como un estudio semántico sobre cómo interpretar los tiempos y la gramática en el estatuto estatal, el estado dijo que las compañías no podían clasificarse de esa manera porque “actualmente no poseen trenes y no han construido vías ni depósitos de trenes”.

“Las reglas gramaticales confirman que los demandados no son compañías ferroviarias”, argumentó la oficina del fiscal general.

En el litigio, las compañías han sostenido que cumplen con esa definición bajo el Código de Transporte porque han realizado las actividades preliminares necesarias para construir un ferrocarril, creando una probabilidad razonable de que operarían un ferrocarril en el futuro.

El estado también estuvo en desacuerdo con las compañías en este punto, diciendo que no podían mostrar una probabilidad de obtener suficiente financiamiento para completar el proyecto.

Los representantes de Texas Central no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. La compañía ha prometido previamente financiar el proyecto, a un costo de alrededor de $ 20 mil millones, con el apoyo de inversores privados y sin fondos públicos.

Los ejecutivos de la compañía han dicho anteriormente que preferirían no usar el dominio eminente “en absoluto” y preferirían llegar a acuerdos de venta amistosos para las miles de parcelas necesarias para construir el proyecto en 10 condados. La compañía también se ha comprometido a minimizar cuánto afectará la línea a la tierra a su alrededor.

El proyecto ferroviario de alta velocidad ha estado sumido en reveses y controversia durante la mayor parte de una década. Tanto en los tribunales como en el Capitolio, los opositores se han centrado en la afirmación de Texas Central de que la ley estatal le otorga el derecho de usar el dominio eminente y obligar a los propietarios reacios a vender sus tierras.

El impulso para el tren bala Dallas-Houston se ha construido sobre su promesa de establecer una línea en la que los trenes podrían circular a velocidades de hasta 205 mph para reducir un viaje que normalmente tomaría cuatro horas en automóvil hasta 90 minutos.

Pero asegurar la tierra a lo largo de su ruta propuesta ha demostrado ser un desafío. En 2020, Texas Central dijo que había asegurado más de 600 parcelas que cubren solo alrededor del 40% de los lotes, no la tierra, que necesita para el proyecto. Dada la feroz oposición al proyecto en las zonas rurales, se considera que es probable que el dominio eminente se convierta en una necesidad en algún momento.

En el condado de Leon, una propuesta dividiría los 600 acres de Miles con un derecho de paso de 100 pies, según los documentos legales.

El Lunes, los opositores al ferrocarril describieron el informe del fiscal general como una “fuerte muestra de apoyo a los derechos de propiedad privada de Texas”.

“El escrito presentado por la [oficina del fiscal general] es claro que las actividades pasadas, la estructura corporativa y el estado financiero del proyecto, junto con el alto nivel de incertidumbre de que el proyecto se construiría, no cumplen con un umbral que respalde la afirmación de Texas Central de que tiene autoridad de dominio eminente”, dijo el grupo Texans Against High-Speed Rail en un comunicado de prensa.

Divulgación: Texas Central ha sido un patrocinador financiero de The Texas Tribune, una organización de noticias sin fines de lucro y no partidista que se financia en parte con donaciones de miembros, fundaciones y patrocinadores corporativos. Los partidarios financieros no juegan ningún papel en el periodismo del Tribune. Encuentra una lista completa de ellos aquí.

Derechos de autor 2021 KWTX. Todos los derechos reservados.

Copyright 2021 KBTX. Todos los derechos reservados.