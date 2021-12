Padres jóvenes mueren en choque dejan atrás a su hijo de 2 meses

CONDADO PANOLA, TX (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) - Un hombre de 21 años y una mujer de 21 años, ambos de Minden, Louisiana, murieron en un accidente el domingo por la mañana en el condado Panola.

Hunter Wilkes y Alexis Wilkes murieron en el accidente de dos vehículos, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Según el DPS, los funcionarios fueron llamados al lugar del accidente a las 9:54 am en la US 59, al sur de Carthage, Texas.

Según una investigación preliminar, una Dodge Ram 2008 que arrastraba un remolque viajaba hacia el norte por la US 59 en el carril izquierdo. El informe indica que un Mazda CX5 2021, conducido por Hunter Wilkes, viajaba hacia el oeste por la rampa de salida Loop US 59, intentando girar a la izquierda en US 59.

Wilkes entró en la intersección y fue golpeado por la Dodge Ram 2008 que arrastraba un remolque, dijeron las autoridades.

Hunter y Alexis Wilkes fueron declarados muertos por el juez de paz Larry Fields.

Según las autoridades, también había un niño de dos meses en el vehículo con Hunter y Alexis Wilkes en el momento del accidente. El niño fue llevado a UT Health East Texas en Carthage, donde se informó que estaba estable.

El conductor masculino de 79 años de la Dodge Ram fue llevado a UT Health East Texas en Carthage, donde se informó que estaba estable.

Copyright 2021 Noticias del Este de Texas via KLTV. Todos los derechos reservados.