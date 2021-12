Repartidora de Amazon se convierte en ‘Héroe’ durante un ataque de perro

LAS VEGAS (KVVU / Gray News) - Un conductor de camión de reparto de Amazon vino corriendo al rescate durante un reciente ataque de perro.

El Lunes, se activó una cámara de timbre ring cuando Lauren Ray, de 19 años, salió de la casa de sus padres.

Un conductor de Amazon estaba tocando la bocina para sacar a un perro de la calle, por lo que Lauren Ray lo llamó. Antes de que el conductor del camión pudiera advertirle que el perro es agresivo, su perro Max salió corriendo, informó KVVU.

Max y el otro perro comenzaron a pelear. Lauren Ray levantó a Max y lo sostuvo mientras golpeaba al perro que ahora los perseguía a ambos.

Su padre, Michael Ray, un agente de bienes raíces, estaba sentado en su automóvil a punto de mostrar una casa cuando recibió la notificación de su cámara Ring y vio todo el incidente desarrollarse en tiempo real en su teléfono.

“Como padre, ya sabes, modo de pánico, estoy a media hora de la casa. Literalmente es como si estuviera viendo un partido de fútbol y gritándole. Yo digo: ‘¡Entra en la casa, entra en la casa!’”. Dijo Michael Ray.

“Bueno, mi primer pensamiento fue salvar al perro, ya sabes, mascota de la familia. Habría dejado que el perro me mordiera por todo lo que me importa. Solo quería que estuviera a salvo porque es muy pequeño en comparación con un pitbull. No tenía ninguna oportunidad”, dijo Lauren Ray.

Estaba dando vueltas hasta que gritó pidiendo ayuda.

“Me vio gritando pidiendo ayuda. Ella podría haberse quedado allí, podría haberme grabado siendo atacada, pero decidió intervenir”, dijo.

El video muestra a la trabajadora de Amazon corriendo y poniéndose entre el perro agresivo, Lauren Ray y Max. Le dijo a Lauren Ray que entrara.

“Me habría perdido sin ninguna ayuda. No tenía ni idea de lo que iba a hacer. No sabía si me iba a lastimar, y alguien que arriesga su vida así es algo realmente grande. Y significa mucho para mí”, dijo.

Mientras tanto, Michael Ray animaba al héroe del barrio.

“Es increíble cómo no tenía miedo y no se consideraba a sí misma ni nada. Fue solo que vio a mi hija necesitando ayuda y vino volando y salvó el día”, dijo.

Lauren Ray y Max estaban conmocionados, pero estaban bien. Solo tiene algunos rasguños en el costado. Un vecino suyo llamó a la policía, que luego llamó al control de animales. Recogieron al perro.

La familia Ray dijo que solo esperan averiguar quién es el repartidor de Amazon y agradecerle en persona.

Michael Ray dijo que salvó a dos personas y dos perros ese día. Su vecino estaba paseando a su perro cuando ese perro atacó a su perro. Tuvo que echarlo del camino y siguió regresando.

“De hecho, dijo que estaba tan sinuoso que estaba a punto de desmayarse y ella lo vio, se detuvo, le dijo que se subiera a su camioneta. Se subió a su camioneta, y fue entonces cuando pasaron por nuestra casa”, dijo Michael Ray.

Ese día fue el cumpleaños número 19 de Lauren Ray, y lo describió como uno que nunca olvidará.

“Ella ayudó a nuestro vecino, me ayudó a mí, y estoy muy agradecida por eso”, dijo.

