Los salones de juego del condado de Ector podrían enfrentarse a nuevas regulaciones a partir del próximo año debido a la afluencia de actividad ilegal

ODESSA, Texas (KTLE) - Las salas de juego del condado de Ector podrían enfrentarse a nuevas regulaciones a partir del próximo año debido a una afluencia de actividad ilegal.

El Jueves por la mañana en la corte del comisionado, el alcalde de la ciudad de Odessa, Javier Joven, pidió que la ciudad y el condado trabajen juntos para hacer cumplir las regulaciones estrictas en las salas de juego para crear una comunidad más sana y segura.

Algunos han dicho que conducir por Andrews Highway hoy en día recuerda a los tejanos del oeste de las opciones que podría encontrar en Las Vegas como más salas de juego aparecen casi todos los días.

El recién inaugurado Gushers Game Room funciona hasta las 7 de la mañana. Su propietario, Brad Boen, dijo que es necesario establecer reglas para mantener el negocio.

“Aquí no se sirve alcohol, no se permite la entrada de alcohol. Hacemos todo lo posible para vigilar y mantener que no haya drogas ni actividades ilegales”, dijo Boen. “Por lo tanto, tenemos nuestra seguridad si vemos que los echamos”.

Sin embargo, la ciudad y el condado quieren crear sus propias reglas. Regular dónde se puede ubicar una sala de juegos, el mecanismo de cierre y limitar las horas de funcionamiento para proteger y servir mejor a los residentes de la comunidad.

“Mil quinientos de una sala de juego a la otra, también lejos de los lugares de culto, hospitales, personas mayores, guarderías, los barrios que es más crítico y hay más”, dijo Joven.

El sheriff del condado de Ector, Mike Griffis, dijo que como muchos de estos salones de juego han sido citados por agresiones, drogas y actividades ilegales a lo largo de los años, le gustaría que se impusieran penas más duras.

Pero debido a la dotación de personal, la supervisión de los mismos podría ser un problema.

“No tenemos tiempo para entrar en esos lugares de forma rutinaria, pero si pudiéramos unirnos a la ciudad o lo que sea, traeríamos a algunas personas y les pagaríamos horas extras para hacer frente a las situaciones que puedan surgir”, dijo Griffis.

Tras el comienzo del año, el condado y la ciudad planean reunirse y discutir las nuevas regulaciones que planean implementar en los próximos meses.

Derechos de Autor KTLE 2021. Todos los Derechos Reservados.