La cifra de muertos por COVID-19 este año llego a 800,000

MISSION, Kansas (AP) — Carolyn Burnett se prepara para su primera Navidad sin su hijo Chris, un querido entrenador de fútbol americano de la escuela secundaria cuyo servicio conmemorativo al aire libre atrajo a una multitud de cientos de personas.

El hombre que no fue vacunado, de 34 años y padre de cuatro hijos, murió en Septiembre como resultado de COVID-19 después de casi dos semanas con un ventilador, y su pérdida ha dejado un gran agujero para su madre, viuda y familia a medida que se acercan las vacaciones.

¿Cómo, pensó, podrían tomar una foto de vacaciones sin Chris? ¿Cómo sería el fútbol del día de Navidad sin que él ofreciera comentarios? ¿Cómo podrían jugar juegos de trivia en la víspera de Navidad sin que él venciera a todos con su experiencia en películas?

Estados Unidos alcanzó el martes otro hito deprimente de la pandemia: 800.000 muertes. Es una triste coda a un año que fue tan prometedor con la llegada de las vacunas, pero que está terminando en angustia para las muchas familias afligidas que intentan navegar la temporada navideña.

Para su foto de la tarjeta de Navidad, la familia Burnett finalmente optó por sostener un balón de fútbol presentado como un monumento conmemorativo por los Kansas City Chiefs para representar a Chris. Carolyn Burnett también instaló un estante especial para las fiestas, llenándolo con un dibujo de su hijo, su zapato de bebé bronceado, una vela, un poema y un adorno del mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes.

Pero nada se siente del todo bien este año.

“Estas emociones van y vienen tan rápido”, dijo. “Ves algo. Escuchas algo. Su comida favorita. Escuchas la canción. Hay todas estas pequeñas cosas. Y luego, bam”.

El año comenzó con el número de muertos por COVID-19 en alrededor de 350,000 en los Estados Unidos, en un momento en que el país estaba en medio de un aumento invernal tan grave que los pacientes estaban alineados en los pasillos de la sala de emergencias esperando camas.

Pero las vacunas apenas se estaban implementando, y los estadios deportivos y los recintos feriales se transformaron rápidamente en sitios de vacunación masiva. El número de casos comenzó a caer. Para la primavera, casi todas las escuelas habían reabierto y las comunidades estaban eliminando las órdenes de máscaras. Los presentadores de noticias de televisión comenzaron a hablar alegremente sobre un mundo post-pandemia. El presidente Joe Biden proclamó el feriado del Cuatro de Julio como una celebración de la libertad de la nación del virus.

No duró mucho. La variante delta golpeó justo cuando las tasas de vacunación se estaban estancando en medio de una ola de desinformación, devastando partes mal inmunizadas del Medio Oeste y el Sur. Los hospitales trajeron de vuelta morgues móviles y abrieron sus libros de bolsillo en un intento desesperado por atraer a suficientes enfermeras para atender a los enfermos.

“La gente no tiene idea”, dijo Debbie Eaves, una trabajadora de laboratorio, que se cansó de la ola de muertes mientras recogía hisopos de pacientes en el Hospital Comunitario oakdale en Louisiana en medio del aumento. “Oh, no. No tienen idea de lo que es mirar y ver, verlo”.

En Kansas, Carolyn Burnett le rogó a su hijo, que se hacía llamar Coach Cheese debido a su amor por las hamburguesas con queso, que se vacunara.

“Él era parte del grupo que... simplemente no confiaba en eso”, dijo, haciendo una pausa y suspirando. “No querían ser un conejillo de indias. No querían que se les experimentara”.

Ella pensó que tal vez él se estaba ablandando. Cuando su padre recibió su primera vacuna contra el COVID-19 en agosto, Chris, un diabético, le dijo a su madre que lo discutiría con su médico. Pero luego uno de los hijos de Chris se infectó en una pijamada familiar y pronto todos se enfermaron.

Ella le envió un mensaje de texto: “Cariño, Dios te tiene”. Su último mensaje de texto a ella decía: “Mamá, lo siento”. Murió el 11 de septiembre.

Los administradores de la escuela tuitearon sentidas condolencias, elogiando su pasión por entrenar a los corredores en Olathe East High School. Los atletas llorosos rindieron homenaje en entrevistas televisivas. El Kansas City Glory, un equipo de fútbol femenino que Burnett entrenó, pidió a los fanáticos que contribuyeran a una recaudación de fondos de GoFundMe para ayudar a sus hijos. Y fue honrado con un premio de inspiración en una ceremonia que reconoce a los mejores atletas de secundaria de la región.

“Teníamos tanto apoyo que uno pensaría que era una celebridad”, recordó su madre.

Ahora, a medida que termina el año, la variante delta está alimentando otra ola de hospitalizaciones, se están gestando batallas judiciales sobre los mandatos de vacunas y nuevas preguntas se arremolinan sobre la nueva variante de omicrones.

Steve Grove ha visto su parte de muertes por coronavirus en su papel como capellán en el Centro Médico del Condado de Hennepin en Minneapolis.

Recientemente, la familia de un paciente moribundo se reunió en una sala de conferencias. Uno a uno fueron llevados a la cabecera del paciente, mientras los otros familiares miraban por Zoom.

“Es un dolor enorme en el trasero y la conexión cae y es extraño”, reconoció. “Esto es lo que le voy a decir a COVID: ‘Arriba el tuyo’. Estoy recibiendo una llamada de Zoom, y ahí lo tienes. Eso es lo que está sucediendo hoy al menos. Vas a hacer lo que vas a hacer y vas a matar a esta persona. Tienes que hacer eso COVID. Pero lo que vamos a hacer hoy es esto. Y les voy a dar un abrazo cuando termine.

“La alternativa”, dijo, “es que simplemente te rindas, y supongo que la mayoría de las personas en este edificio tienen demasiada fe en la humanidad”.

Reconoció que a veces se enoja con los pacientes no vacunados porque “no tenía que ser así. Y ahora hay un lío que tal vez era evitable”.

“Lo confesaré”, dijo. “Y sé que no estoy orgulloso de eso, y me lo trago y luego recuerdo como ser humano que mi compasión me recuerda que sigue siendo el ser querido de alguien. Sigue siendo la muerte y todavía pica”.

LaTasha Perkins, de Georgetown University Student Health, se está preparando para tomar un trabajo en enero en una clínica que ayuda a los residentes desatendidos de la comunidad. Ella es negra y dijo que se sintió obligada a hacer el cambio después de ver cómo el virus devastaba a su familia.

Ha perdido a un tío abuelo, una tía y un primo por COVID-19, y sospecha que el virus puede haber jugado un papel en la muerte de su abuelo. Cuando golpeó su propia casa en diciembre pasado después de haber recibido su primera inyección, pero el resto de su familia aún no era elegible, pasó noches sin dormir viendo a su hijo respirar y llevó a su esposo al hospital, aunque no fue admitido. Nunca se enfermó y le da crédito a la vacuna. Su esposo también recibió la inyección más tarde.

Aún así, enloquecedoramente para ella, solo tres de sus seis hermanos están vacunados. Algunas de las dudas, dijo, tienen sus raíces en las “cosas horribles que se hacen en nombre de la medicina a los cuerpos negros y marrones en este país”. Ella les dice: “Si te preocupa que las personas blancas ricas no se preocupen por ti, están haciendo cola para recibir la vacuna”.

Sin embargo, no ha podido comunicarse con algunos de sus familiares. Es parte de la razón por la que comenzó a hacer charlas de vacilación específicamente para afroamericanos en el área de D.C.

“Por mi propia razón egoísta, no quiero ir a más funerales”, dijo, “y no quiero que el COVID regrese a mi casa”.

Derechos de autor 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados.