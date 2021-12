2 pequeños sobrevivieron el tornado que arrancó la bañera del piso en la que estaban

MADISONVILLE, Ky. (WFIE/Gray News) - Dos niños pequeños en Kentucky sobrevivieron a un tornado que arrancó del piso la bañera en la que estaban.

Clara Lutz le dijo a WFIE que puso a sus nietos, Kaden de 15 meses y Dallas de 3 meses, en la bañera con una manta, almohada y Biblia justo antes de que el tornado golpeara su casa.

“Sentí el estruendo. Sentí el temblor de la casa”, dijo Lutz. “Lo siguiente que supe fue que la bañera se había levantado y estaba fuera de mis manos. No podía aguantar”.

El tornado ocurrió por la noche, por lo que Lutz no pudo localizar a sus hijos inmediatamente después.

“Estaba mirando a todas partes para ver dónde podría estar la bañera”, dijo Lutz. “Todo lo que podía decir era’Señor, por favor trae a mis bebés de vuelta a mí a salvo. Por favor, te lo ruego’”.

Toda la casa de Lutz fue despojada hasta los cimientos. En el caos, el tanque de agua de la bañera la golpeó en la parte posterior de la cabeza. Aún así, salió y buscó a cualquiera que pudiera ayudar.

Ambos niños fueron encontrados en el patio delantero, debajo de la bañera, ni siquiera mojados por la lluvia torrencial.

“El sheriff bajó. Me subí al auto del sheriff al final de mi camino de entrada, y no pasó mucho tiempo después de eso que abrieron la puerta y me trajeron a Kaden, mi hijo de 15 meses, y me trajeron a mi bebé Dallas de tres meses”, dijo Lutz.

Ella dice que el cerebro de Dallas estaba sangrando. Fue llevado al Hospital Vanderbilt en Nashville, pero incluso antes de que llegara, el sangrado se detuvo.

Un bebé de Kentucky tuvo que ir al hospital después de resultar herido en un tornado. (Foto enviada a WFIE)

