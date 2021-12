Las temperaturas continuarán por encima del promedio durante el resto de la semana laboral

Midland, Texas (KTLE) - Un frente frío fdébil también se desplazará durante la noche y el jueves por la mañana. Las temperaturas mínimas caerán hasta los 40 grados. Las temperaturas máximas del jueves serán un poco más frescas que las de hoy, pero todavía muy por encima del promedio para esta época del año, cerca de los 70 grados. Con viento muy ligero, esas condiciones parecen fantásticas.

Temps stay in the low 70s on Friday, but we will have more cloud-cover reach West Texas. Un fuerte frente frío se moverá a través de finales del viernes/principios del sábado/ Las temperaturas altas este fin de semana sólo estarán en los 50s bajos bajo cielos mayormente nublados.

Hay una ligera posibilidad de chubascos el sábado y el domingo, pero no esperamos mucho. Las precipitaciones serán muy escasas, si es que las hay. Algunos copos de nieve también son posibles el sábado por la noche hasta el domingo por la mañana a través de las montañas del oeste de Texas, con muy poca o ninguna acumulación.

Asegúrese de permanecer con Su Noticiero Telemundo 20 para las últimas actualizaciones del clima.

Derechos de Autor KTLE 2021. Todos los Derechos Reservados.