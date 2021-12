Estados Unidos se retira de las negociaciones de demandas por separación de familias

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos se retiró el Jueves de las negociaciones para poner fin a las demandas presentadas en nombre de padres e hijos que fueron separados por la fuerza bajo la política fronteriza de tolerancia cero de la administración Trump, dijo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Funcionarios del Departamento de Justicia informaron a los abogados de los demandantes en una conferencia telefónica que el gobierno no ofrecería un acuerdo global en casos de separación familiar y defenderá cada demanda individual en la corte, dijo el abogado de la ACLU Lee Gelernt.

La decisión se produce después de ocho meses de negociaciones y semanas después de que los informes de un acuerdo propuesto que incluiría pagos de varios cientos de miles de dólares a cada familia provocaron indignación entre los críticos de la administración Biden en el Congreso y en otros lugares.

Gelernt dijo que no se dio ninguna explicación.

“Es difícil entender la decisión del Departamento de Justicia, aparte de que fue influenciada por consideraciones políticas”, dijo.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Alrededor de 5,500 niños fueron separados por la fuerza de sus padres en 2017 y 2018 bajo el presidente Donald Trump mientras su administración buscaba detener un aumento en las personas que cruzaban la frontera entre Estados Unidos y México con procesos penales, incluso si los migrantes se presentaban a las autoridades para solicitar asilo según lo permitido por la ley.

Los padres de cientos de niños aún no han sido localizados.

En esta fotografía del jueves 9 de agosto de 2018, proporcionada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., Las madres y sus hijos hacen fila en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas. (Charles Reed / Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. A través de AP) (AP)

Trump detuvo la práctica en junio de 2018 en medio de una indignación generalizada, incluso de muchos republicanos, solo seis días antes de que un juez ordenara el fin del programa en respuesta a una demanda presentada por la ACLU.

Las conversaciones de acuerdo con la ACLU y los abogados de cientos de otros demandantes habían procedido en silencio hasta que The Wall Street Journal informó en octubre que el Departamento de Justicia estaba considerando pagar alrededor de $ 450,000 a cada familia afectada por la política. The Associated Press confirmó más tarde que la cifra había estado bajo consideración.

Las demandas presentadas bajo la Ley Federal de Reclamos por Agravios tienen la intención de ayudar a compensar a las familias por el daño psicológico de la separación, pero los críticos argumentan que recompensaría a las personas por cruzar ilegalmente la frontera.

“Los niños pequeños fueron abusados deliberadamente por nuestro gobierno, sin embargo, la administración Biden ahora va a defender la práctica en los tribunales”, dijo Gelernt. “Eso es vergonzoso”.

Cuando se le preguntó sobre la cantidad el 3 de noviembre, Biden pareció malinterpretar la pregunta y dijo que un pago de alrededor de $ 450,000 por persona “no iba a suceder”. Más tarde dijo que apoyaba un acuerdo, sin especificar una cantidad.

Al defenderse contra las demandas, el Departamento de Justicia de Biden también defenderá a altos funcionarios de la administración Trump nombrados individualmente en la demanda de la ACLU, incluido el ex asesor principal Stephen Miller y el ex fiscal general Jeff Sessions.

