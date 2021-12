Dos muertes reportadas despues de vientos inusuales en la tormenta en el Medio Oeste

OMAHA, Nebraska, EE.UU. (AP) — Al menos dos personas murieron cuando un poderoso sistema de tormentas barrió las Grandes Llanuras y el Medio Oeste en medio de temperaturas inusualmente cálidas, trayendo ráfagas de viento con fuerza de huracán y generando tornados reportados en Nebraska, Iowa y Minnesota en un brote meteorológico que los expertos describieron como extremadamente inusual para Diciembre.

La tormenta se desplazaba al norte de los Grandes Lagos hacia Canadá el jueves, con fuertes vientos, nieve y condiciones peligrosas que continuaban en la región superior de los Grandes Lagos, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Más de 400,000 hogares y negocios estaban sin electricidad el jueves por la mañana en Michigan, Wisconsin, Iowa y Kansas, según poweroutage.us, que rastrea los informes de servicios públicos.

Un tornado fue reportado en el sur de Minnesota el miércoles y, de confirmarse, sería el primero del estado en diciembre. La pequeña comunidad de Hartland, Minnesota, podría haber sido la más afectada, con un informe de 35 a 40 casas que sufrieron daños menores, mientras que algunas empresas sufrieron daños graves, dijo el director de Manejo de Emergencias del condado, Rich Hall. Varios graneros estaban caídos y los techos fueron volados de algunos cobertizos, agregó.

The destructive weather system developed amid unprecedented warmth for December in the Plains and northern states. That included temperatures that rose to 70 degrees Fahrenheit (21 degrees Celsius) across southwestern Wisconsin around 8 p.m. Wednesday — what The Weather Company historian Chris Burt described as what would be a typical “warm July evening.”

Los vientos derribaron árboles, ramas de árboles y casi 150 líneas eléctricas en el norte y oeste de la península inferior de Michigan. En la aldea de Fruitport, en el oeste de Michigan, los fuertes vientos derribaron una parte del techo de la Escuela Primaria Edgewood, lo que llevó a los funcionarios a cerrar todas las escuelas del distrito el jueves.

En el este de Iowa, un semirremolque golpeado por fuertes vientos el miércoles por la noche rodó de lado en la autopista 151 en dirección sur, matando al conductor, dijo la Patrulla Estatal de Iowa.

Un hombre en Rochester, Minnesota, también murió durante la tormenta, según KTTC. Informaron que Keith Dickman, de 65 años, sufrió una lesión en la cabeza cuando un árbol caído lo golpeó. Los equipos de rescate trabajaron para sacarlo de debajo del árbol y fue llevado al hospital donde más tarde murió.

Hubo más de 20 informes de tornados el miércoles en los estados de Plains, dispersos por el este de Nebraska y Iowa, según informes preliminares del Centro de Predicción de Tormentas. El día también vio la mayor cantidad de informes de ráfagas de viento con fuerza de huracán, 75 mph (120 kph) o más, de cualquier día desde 2004, dijo el centro.

“Tener este número de tormentas de viento dañinas a la vez sería inusual en cualquier época del año”, dijo Brian Barjenbruch, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Valley, Nebraska. “Pero que esto suceda en diciembre es realmente anormal”.

El sistema se produjo inmediatamente después de los devastadores tornados del fin de semana pasado que cortaron un camino a través de estados como Arkansas, Missouri, Tennessee, Illinois y Kentucky, matando a más de 85 personas.

El miércoles, hubo al menos 59 informes de ráfagas de viento con fuerza de huracán, que superaron las 53 registradas el 10 de agosto de 2020, cuando una rara tormenta de viento azotó Iowa, dijo el Centro de Predicción de Tormentas. La destrucción del miércoles, sin embargo, fue mucho menos severa que lo que Iowa vio en el derecho de 2020, que causó miles de millones de dólares en daños.

Los fuertes vientos también azotaron el polvo que redujo la visibilidad a cero al oeste de Wakeeney, Kansas, dijo el Departamento de Transporte del estado, y causó que al menos cuatro semirremolques volaran. Los funcionarios de Kansas cerraron la Interestatal 70 desde la frontera de Colorado hasta Salina, así como todas las carreteras estatales en nueve condados en el noroeste de Kansas.

Ese polvo y humo de varios incendios forestales en Kansas fue llevado hacia el norte por la tormenta y se concentró en partes de Kansas, Nebraska y Iowa, lo que llevó a una caída dramática en la calidad del aire en esas áreas el miércoles por la noche y una recomendación del servicio meteorológico para que las personas permanezcan en el interior. El olor a humo de los incendios también generó un exceso de llamadas a despachadores de emergencia ya gravados en Omaha y otras comunidades de personas que informaron el olor a humo.

El sistema sopló en las llanuras desde Colorado, enviando vientos huracanados a través de una franja desde Nuevo México hasta Minnesota, Wisconsin y el alto Michigan. El servicio meteorológico registró una ráfaga de 107 mph (172 kph) el miércoles por la mañana en Lamar, Colorado, y ráfagas de 100 mph en Russell, Kansas.

Los científicos dicen que los eventos climáticos extremos y las temperaturas más cálidas, al igual que lo que está sucediendo, tienen más probabilidades de ocurrir con el cambio climático causado por el hombre. Sin embargo, atribuir científicamente un evento específico como este sistema de tormentas al calentamiento global requiere análisis específicos y simulaciones por computadora que toman tiempo, no se han hecho y, a veces, no muestran una conexión clara.

“Creo que también debemos dejar de preguntarnos si este evento fue causado o no por el cambio climático. Todos los eventos hoy en día se ven aumentados por el cambio climático”, dijo el profesor de meteorología de la Universidad del Norte de Illinois, Victor Gensini. “Tenemos que preguntarnos: ‘¿Hasta qué punto el cambio climático jugó un papel y qué tan probable fue que este evento ocurriera en ausencia de cambio climático?’”

Las temperaturas inusualmente cálidas del miércoles se debieron en parte a las altas temperaturas récord del océano en el Golfo de México, lo que no habría sucedido sin el calentamiento global, dijo Jeff Masters, meteorólogo de Yale Climate Connections que cofundó Weather Underground.

los periodistas de The Associated Press Jill Bleed en Little Rock, Arkansas; Ken Miller en Oklahoma City; Terry Wallace en Dallas; Seth Borenstein en Washington D.C.; Jim Anderson en Denver y Grant Schulte en Omaha, Nebraska, contribuyeron a este informe.

