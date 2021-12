Boys & Girls Club del Permian Basin lanza una subasta de fin de año

ODESSA, Texas (KTLE) - El Boys and Girls Club of the Permian Basin organiza una subasta para recaudar dinero para la organización.

Los artículos de la subasta de este año son únicos. Están hechos por los propios niños. Los cinco campus de la cuenca organizaron un concurso de fotografía y las fotos ganadoras forman parte de la subasta. La campaña se llamó “Gracias a ti puedo hacerlo”.

El Director de Desarrollo de Recursos del Boys and Girls Club of the Permian Basin, Tim Jakel, dice que esta es una forma de dar a los niños oportunidades que normalmente no tienen.

“La fotografía es grande porque muchos de estos niños no tendrán esa oportunidad y muchas veces en nuestras escuelas públicas no hay muchas clases”, dijo Jakel. “Así que la posibilidad de darles esa oportunidad de compartir con sus padres, de compartir con la comunidad es simplemente genial”.

