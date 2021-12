Miles sin calefacción y agua después que tornados matan a docenas de personas

MAYFIELD, Kentucky, EE.UU. (AP) — Los residentes de una ciudad de Kentucky devastada un tornado podrían estar sin calefacción, agua y electricidad en temperaturas frías durante mucho tiempo, advirtió el alcalde el Lunes, mientras las autoridades luchaban por restablecer los servicios después de que un enjambre de tornados arrasara vecindarios y matara a docenas de personas en cinco estados.

Las autoridades aún están contabilizando la devastación de las tormentas del Viernes por la noche, aunque creen que el número de muertos será menor de lo que se temía inicialmente, ya que parecía que muchas más personas escaparon de una fábrica de velas en Mayfield, Kentucky, de lo que se pensaba.

“Esta es una mañana difícil ... pero está bien, todavía vamos a estar bien”, dijo la alcaldesa de Mayfield, Kathy Stewart O’Nan, en “CBS Mornings”.

Pero los que sobrevivieron enfrentaron temperaturas en los 50 y un mínimo bajo cero el Lunes sin ningún servicio público.

“Nuestra infraestructura está muy dañada. No tenemos agua. Nuestra torre de agua se perdió. Nuestra gestión de aguas residuales se perdió y no hay gas natural en la ciudad. Así que no tenemos nada en qué confiar allí”, dijo a CBS. “Así que eso es pura supervivencia en este momento para muchas de nuestras personas”.

En todo el estado, alrededor de 26,000 clientes estaban sin electricidad, según poweroutage.us, incluido un estimado del 60% de los del condado de Graves, donde se encuentra Mayfield.

Kentucky fue el más afectado, con mucho, en el grupo de tornados en varios estados, notable porque llegaron en una época del año en que el clima frío normalmente limita los tornados. Dejaron al menos ocho personas muertas en la fábrica de velas Mayfield Consumer Products del estado y otras 12 murieron en Bowling Green y sus alrededores. Al menos otras 14 personas murieron en Illinois, Tennessee, Arkansas y Missouri.

Las autoridades todavía están tratando de determinar el número total de muertos, y las tormentas hicieron imposibles las búsquedas puerta a puerta en algunos lugares. “No hay puertas”, dijo el gobernador de Kentucky, Andy Beshear.

“Vamos a tener más de 1,000 hogares que se han ido, simplemente se han ido”, dijo.

Beshear dijo el domingo por la mañana que el número de muertos del estado podría superar los 100. Pero más tarde dijo que podría ser tan bajo como 50.

Inicialmente, se temía que hasta 70 personas murieran en la fábrica de velas, pero la compañía dijo el domingo que se confirmaron ocho muertes y ocho permanecieron desaparecidas, mientras que más de 90 más habían sido localizadas.

“Muchos de los empleados estaban reunidos en el refugio contra tornados, y después de que terminó la tormenta, salieron de la planta y se fueron a sus hogares”, dijo Bob Ferguson, portavoz de la compañía. “Con la energía apagada y sin teléfono fijo, inicialmente eran difíciles de alcanzar. Esperamos encontrar más de esos ocho desaparecidos mientras probamos sus residencias de origen”.

Los escombros de los edificios destruidos y los árboles triturados cubrieron el suelo en Mayfield, una ciudad de unos 10,000 habitantes en el oeste de Kentucky. Chapa retorcida, líneas eléctricas caídas y vehículos destrozados se alineaban en las calles. Las ventanas se volaron y los techos arrancaron los edificios que aún estaban en pie.

Los bomberos de la ciudad tuvieron que arrancar las puertas de la estación de bomberos para sacar los vehículos, según el jefe de bomberos Jeremy Creason en “CBS Mornings”.

“Las palabras no pueden describir la valentía, el desinterés que han exhibido”, dijo sobre sus empleados. “Tuvimos que tratar de navegar a través de todos los escombros arriba y abajo de nuestras calles. Estábamos respondiendo con ambulancias con tres y cuatro neumáticos pinchados”.

Las iglesias del centro de la ciudad fueron muy dañadas o destruidas. El reverendo Joey Reed de la Primera Iglesia Metodista Unida le dijo a CBS que pudo celebrar un servicio de adoración el domingo con un colega en una iglesia diferente después de que el tornado arrasara la suya. Dijo que él y su esposa estaban en la iglesia cuando una pared se derrumbó y el techo se derrumbó.

“Gracias a Dios porque las partes del edificio que se derrumbaron no cayeron sobre nosotros”, dijo.

En la fábrica de velas, los trabajadores del turno de noche estaban en medio de la fiebre navideña cuando se corrió la voz para buscar refugio.

Para Autumn Kirks, eso significaba tirar a un lado los cubos de cera y fragancia para hacer un lugar seguro improvisado. Apartó la vista de su novio, Lannis Ward, que estaba a unos 10 pies de distancia en ese momento.

De repente, vio el cielo y los relámpagos donde había estado una pared, y Ward había desaparecido.

“Recuerdo que le quité los ojos de encima por un segundo, y luego se fue”, dijo Kirks.

Más tarde en el día, recibió la terrible noticia: que Ward había muerto en la tormenta.

Cuatro tornados golpearon Kentucky en total, incluido uno con un camino extraordinariamente largo de unas 200 millas, dijeron las autoridades.

Además de las muertes en Kentucky, los tornados también mataron al menos a seis personas en Illinois, donde un centro de distribución de Amazon en Edwardsville fue golpeado; cuatro en Tennessee; dos en Arkansas, donde un hogar de ancianos fue destruido y el gobernador dijo que los trabajadores protegieron a los residentes con sus propios cuerpos; y dos en Missouri.

El Papa Francisco expresó su tristeza por el “impacto devastador” de los tornados. En un telegrama enviado el lunes por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, el Papa ofreció oraciones por los que murieron, “consuelo a aquellos que lloran su pérdida y fuerza a todos los afectados por esta inmensa tragedia”.

En un servicio dominical celebrado en el estacionamiento de una iglesia rodeada de escombros en Mayfield, los residentes se reunieron para orar por los perdidos.

“Nuestra pequeña ciudad nunca será la misma, pero somos resistentes”, dijo Laura McClendon. “Llegaremos allí, pero va a llevar mucho tiempo”. las periodistas de The Associated Press Kristin Hall y Claire Galofaro en Mayfield; Jay Reeves en Birmingham, Alabama; Seth Borenstein, Zeke Miller y Dino Hazell en Washington; Travis Loller en Nashville, Tennessee; y Rebecca Reynolds en Louisville, Kentucky, contribuyeron a este informe.

Derechos de autor 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados.