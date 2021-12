Pasajero rebelde causa desvio en un vuelo a Los Ángeles

OKLAHOMA CITY (AP) — Las autoridades dijeron que un vuelo de Washington, D.C., a Los Ángeles se desvió a Oklahoma City después de que un pasajero rebelde agredió a una asistente de vuelo.

La policía dice que un alguacil aéreo que estaba a bordo del vuelo de Delta Air Lines tenía al pasajero bajo custodia cuando el vuelo aterrizó el Jueves por la noche en Oklahoma.

El vuelo continuó hacia Los Ángeles después de que el pasajero, identificado por CNN como Ariel Pennington, fuera retirado.

En un comunicado, Delta elogió la “acción rápida y profesionalismo” de su tripulación y alguaciles aéreos en el manejo de la situación.

El fiscal general Merrick Garland ordenó el mes pasado a los fiscales estadounidenses de todo el país que prioricen los enjuiciamientos de delitos federales que ocurren en vuelos comerciales en medio de un aumento histórico en los casos que involucran a pasajeros rebeldes.

