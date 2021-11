Casa Blanca: el 92% de los trabajadores federales bajo mandato están vacunados

WASHINGTON (AP) - El mandato de vacunación de la administración Biden para millones de trabajadores federales parece estar funcionando, sin aparente interrupción de la aplicación de la ley, la recopilación de inteligencia o los viajes de vacaciones.

El martes, un día después de la fecha límite para el cumplimiento, el 92% de los 3.5 millones de trabajadores federales cubiertos por el mandato de Biden informaron al gobierno que están al menos parcialmente vacunados, según funcionarios de la Casa Blanca.

El mayor número de vacunaciones parciales hasta el martes se registró en la Agencia para el Desarrollo Internacional, que tenía un 97.8%, seguida de cerca por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, con un 96.4%, y el Departamento de Estado, con un 96.1%, según los datos facilitados por la Casa Blanca el miércoles.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley sí están a la zaga en cuanto a vacunas, ya que el Departamento de Justicia tiene un 89.8%. El Departamento de Asuntos de los Veteranos está en el 87,8% de las vacunas parciales, aunque el Departamento de Defensa estaba en el 93.4% y el Departamento de Seguridad Nacional en el 88.9%. La oficina gubernamental con el menor número de empleados parcialmente vacunados fue el Departamento de Agricultura, con un 86.1%.

Pero en general, el 96.5% de los empleados federales han sido considerados conformes con la política, que también incluye exenciones médicas o religiosas que aún están siendo evaluadas. El resto se considera que no cumple, pero los funcionarios subrayaron que “no es un precipicio”, y que los trabajadores recibirán asesoramiento para vacunarse o solicitar una exención. Sólo entonces se consideraría el despido.

“Sabemos que los requisitos de vacunación funcionan”, dijo el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Kevin Muñoz. “Esperamos que nuestra implementación envíe el mensaje claro a las empresas para que avancen con medidas similares que protejan a su fuerza de trabajo, protejan a sus clientes y protejan a nuestras comunidades”.

Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que los datos eran sólo una instantánea y que las cifras seguirían aumentando en los próximos días y semanas. Mientras se trabaja con vacunas adicionales y excepciones, no habrá interrupciones en los servicios del gobierno, dijeron los funcionarios.

Desde que se instituyó el mandato inicial de vacunación o prueba este verano y luego el requisito más restrictivo sin opción de prueba este otoño, la Casa Blanca ha creído que el gobierno federal podría servir como modelo para el resto de los empleadores de la nación sobre cómo las vacunas podrían ayudar a guiar un retorno más rápido a la normalidad.

Los funcionarios de la Casa Blanca dicen que la lección más importante para las empresas de la experiencia federal es que una vez que dan el primer paso hacia los requisitos, sus trabajadores los seguirán.

Las cifras del Servicio de Impuestos Internos muestran cómo un mandato puede hacer subir la tasa de vacunación. Alrededor del 25% de la plantilla de la agencia se vacunó por primera vez después de que Biden anunciara el mandato en septiembre; ahora, el 98% lo cumple.

Los organismos con tasas de vacunación ligeramente inferiores suelen tener plantillas muy dispersas, lo que hace más difícil la educación y el asesoramiento sobre los beneficios de las vacunas, o incluso la mera tarea de conseguir que los trabajadores declaren que ya se han vacunado.

Todavía hay cierta resistencia. El sindicato que representa a los trabajadores de las prisiones federales presentó el martes una demanda para bloquear el mandato, argumentando que es una práctica laboral injusta y que viola los derechos de libertad de expresión y de privacidad de los empleados. Shane Fausey, presidente del Council of Prison Locals, dijo en una carta a sus miembros que más de 3,500 empleados de la Oficina Federal de Prisiones -alrededor del 10% de la plantilla de la agencia- estaban recibiendo cartas de asesoramiento y se enfrentaban a un posible despido por no cumplir con el mandato.

La carta de Fausey repetía información errónea sobre la vacuna, incluyendo afirmaciones de que no detiene la propagación del COVID-19 y que no reduce los “efectos médicos adversos generales del virus.” Los abogados Bruce Castor y Michael van der Veen, que representaron al ex presidente Donald Trump en su segundo juicio de destitución, representan al sindicato.

A finales de octubre, varias agencias de inteligencia aparentemente tenían al menos el 20% de su personal sin vacunar, dijo el representante republicano Chris Stewart de Utah, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara.

Algunos de los temores iniciales sobre el estado de vacunación de la plantilla federal se debían a que los empleados no tenían acceso a los ordenadores del gobierno para hacer su certificación de vacunación. Algunos, como los funcionarios de primera línea de la Administración de Seguridad en el Transporte, rara vez utilizan un ordenador gubernamental. Otros están en el campo o simplemente se retrasaron en responder a la encuesta o en comenzar la vacunación.

La tasa de vacunación federal supera la tasa de vacunación de todos los estadounidenses. Alrededor del 82,2% de los adultos estadounidenses, o más de 212 millones de personas, han recibido al menos una dosis. De ellos, cerca del 71%, o más de 183 millones, están totalmente vacunados.

- El periodista de Associated Press Michael R. Sisak contribuyó a este informe.

