Midland Market Street se esfuerza por mantener sus estantes abastecidos para las fiestas a pesar de los problemas de la cadena de suministro

MIDLAND, Texas

El director de la tienda de Market Street en Midland dice que han estado trabajando duro para asegurarse de que todos tengan sus alimentos favoritos el Jueves.

“Definitivamente hay un estrés en la cadena de suministro, pero nuestros equipos de compras y nuestros equipos de distribución han estado trabajando con mucha antelación para prepararse para la fiesta de Acción de Gracias, sólo para asegurarse de que tenemos los artículos tradicionales que todo el mundo busca”, dijo Todd Hollingsworth, el director de la tienda de Market Street en Midland.

Dicho esto, si no has recogido tu pavo o no has conseguido algunos de tus platos favoritos, es posible que quieras ponerte a ello.

“Ha habido mucho trabajo. Todo va viento en popa y parece normal. También animamos a ser flexibles porque puede que tengamos ciertos artículos. Puede que no sea la marca concreta que la gente busca, pero queremos asegurarnos de que la gente tenga los artículos tradicionales que necesita”, dijo Hollingsworth.

Hollingsworth afirma que la semana de Acción de Gracias es la más ajetreada del año para Market Street.

A pesar de los problemas de la cadena de suministro, están haciendo todo lo posible para mantener los estantes abastecidos con los alimentos favoritos de todo el mundo para el Día de Acción de Gracias, incluyendo los pavos.

“Tenemos muchos pavos. Compramos los pavos con un año de antelación y así es como los conseguimos con antelación, así que tenemos muchos pavos aquí”, dijo Hollingsworth.

