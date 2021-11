La comunidad del oeste de Texas se unió hoy para mostrar respeto a nuestros veteranos y nuestra bandera.

Midland, Texas (KTLE) - La ciudad de midland, honro a veteranos de guerras extranjeras puesto 72-08 junto con los estudiantes de la Fuerza Aérea JROTC retiraron banderas americanas hoy en una ceremonia para honrar la bandera de Estados Unidos y los que sirvieron a nuestro país.

“Es importante que todo el mundo aprenda sobre el retiro de banderas, el Día de los Veteranos, si todos respetaran y honraran esos días, el mundo sería mejor”, dijo Robert Thames, comandante del puesto de VFW.

La ceremonia incluyó una hoguera en la que cada cadete retiró una bandera que ondeaba en el puesto VFW y presentó los colores.

Dos cadetes dicen que se sienten honrados de formar parte de esta ceremonia.

“Tuve este sentimiento en mi corazón, casi un sentimiento doloroso, no quiero decir doloroso, pero me sentí muy bien después de hacerlo. Me dieron ganas de llorar un poco, fue un momento muy memorable, muchos escalofríos y una sensación de pesadez al poner mi bandera en la fosa representando a los Veteranos”, dijo Alexis Rudd, un cadete del JROTC de la Fuerza Aérea.

Thames dice que hacen esta ceremonia para honrar la bandera de la manera apropiada quemando la bandera pero no podían dejar la bandera sin astillar.

“La nueva es de nuevo sólo para representar a los americanos. Las costumbres americanas. No queremos ver ondear una bandera vieja y raída”, dijo Thames.

En toda la comunidad, la gente ha estado honrando a los que sirvieron, incluso aquí. Tendremos un saludo especial al servicio para aquellos que sirvieron.

