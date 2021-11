La campaña Toys for Tots comienza con una exhibición de coches en la iglesia Crossroads de Odessa

ODESSA, Texas (KTLE) -Las vacaciones están a la vuelta de la esquina, lo que significa la temporada de dar.

Eso es lo que una organización está haciendo para llevar la alegría a los niños que no tienen los medios para celebrar la Navidad.

La unidad de la exposición de coches Toys for Tots comenzó en la iglesia Crossroads en Odessa.

La campaña consistió en una exhibición de coches en la que los asistentes pudieron dejar juguetes nuevos sin envolver en la caja de donaciones.

Para un marino local, la campaña le hace feliz ayudar a los niños necesitados.

“Tengo hijos y me gusta ver cómo se les ilumina la cara en Navidad cuando abren sus juguetes, sus regalos y demás. Si puedo hacer algo para devolver algo a la comunidad, es estupendo, pero al final no se trata de mí, sino de Toys for Tots. Se trata de los niños de la comunidad que tal vez no tengan una Navidad”, dice el cabo Andrew Corman, coordinador de Toys for Tots de la Reserva del Cuerpo de Marines.

Corman dice que usted puede visitar el próximo Toys for Tots exposición de coches el 11 de Diciembre en Stonegate Fellowship Church en Odessa.

