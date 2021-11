Los mandatos de vacunación de Biden se enfrentan a la primera prueba con los trabajadores federales

WASHINGTON (AP) - El presidente Joe Biden está impulsando un plan masivo para exigir que millones de empleados del sector privado se vacunen a principios del próximo año. Pero primero tiene que asegurarse de que los trabajadores de su propio gobierno federal se vacunen.

Alrededor de 4 millones de trabajadores federales deberán vacunarse antes del 22 de noviembre, según la orden ejecutiva del presidente. Algunos empleados, como los de la Casa Blanca, están casi todos vacunados. Pero las tasas son más bajas en otras agencias federales, en particular las relacionadas con la aplicación de la ley y la inteligencia, según las agencias y los líderes sindicales. Y algunos trabajadores que se resisten están presentando demandas y protestando por lo que consideran una extralimitación injusta de la Casa Blanca.

El próximo plazo es la primera prueba de la presión de Biden para obligar a la gente a vacunarse. Además de la norma para los trabajadores federales, en enero entrará en vigor otro mandato dirigido a unos 84 millones de trabajadores del sector privado, según las directrices publicadas la semana pasada.

El sábado, un tribunal federal de apelaciones de Luisiana detuvo temporalmente el requisito de vacunación para las empresas con 100 o más trabajadores. La administración afirma que confía en que el requisito resistirá los desafíos legales, en parte porque sus normas de seguridad prevalecen sobre las leyes estatales.

“El presidente y la administración no habrían puesto en marcha estos requisitos si no pensaran que son apropiados y necesarios”, dijo el domingo el cirujano general Vivek Murthy en el programa “This Week” de la cadena ABC. “Y la administración está ciertamente preparada para defenderlos”.

Si los mandatos son un éxito, podrían suponer la mayor reducción de nuevos casos de coronavirus desde que la vacuna está disponible por primera vez, especialmente con la noticia de esta semana pasada de que los niños de 5 a 11 años pueden recibir la vacuna, lo que hace que otros 64 millones de personas sean elegibles. Pero a falta de dos semanas para que finalice el plazo para los trabajadores federales, algunos líderes de los sindicatos que representan a los empleados dicen que convencer a los no vacunados para que cambien de opinión es cada vez más difícil.

“Me vacuné en febrero, fue mi propia elección y pensé que detendría el virus”, dijo Corey Trammel, funcionario de prisiones de la Oficina y presidente del sindicato local en Luisiana. “Pero no ha sido así. Y ahora hay personas que renuncian porque están cansadas de la exageración del gobierno en esto, no quieren vacunarse. La gente no confía en el gobierno y no confía en esta vacuna”.

Las vacunas tienen un historial probado de seguridad, respaldado por ensayos clínicos y revisiones independientes que demuestran su abrumadora eficacia en la prevención de enfermedades graves y muertes por COVID-19. Más de 222 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna y más de 193 millones están totalmente vacunados. Más de la mitad de la población mundial también ha recibido una dosis.

El presidente de la Asociación de Agentes de la Ley Federal, Larry Cosme, dijo que hay unos 31.000 miembros de 65 agencias de la ley federal en la asociación y estimó que el 60% de ellos han sido vacunados.

Seguridad Nacional, un gigantesco departamento gubernamental con más de 240.000 empleados, estaba vacunado en un 64% a finales del mes pasado. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos ha recibido al menos 6.000 solicitudes de exención por motivos médicos o religiosos, según el sindicato que representa a los agentes de la Patrulla de Fronteras.

Las agencias federales están advirtiendo a los empleados sobre el próximo mandato, ofreciendo tiempo libre para vacunarse y animando a los trabajadores a cumplirlo. Pero no serán despedidos si no cumplen el plazo del 22 de noviembre. Recibirán “asesoramiento” y se les dará cinco días para iniciar el proceso de vacunación. Luego podrían ser suspendidos durante 14 días y, finalmente, podrían ser despedidos, pero ese proceso llevaría meses.

Los republicanos han argumentado que el mandato va demasiado lejos. Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes enviaron una carta a finales de octubre en la que sugerían que los “mandatos autoritarios y extremos del presidente infringen las libertades estadounidenses, no tienen precedentes y, en última instancia, pueden considerarse ilegales”.

En su carta, los Reps. James Comer, de Kentucky, y Jody Hice, de Georgia, dijeron que les preocupaba el gran número de vacantes en el gobierno si miles de trabajadores se negaban y eran despedidos. Esa preocupación también la sentían los miembros de la Oficina de Prisiones, que ya contaba con poco personal.

Un sindicato de funcionarios de prisiones federales de Florida presentó una demanda la semana pasada por el mandato, diciendo que era una violación de los derechos civiles. Algunos trabajadores penitenciarios dicen que están divididos con respecto a la vacuna, ya que no quieren perder sus medios de vida pero tampoco están dispuestos a sacrificar sus creencias personales. Los funcionarios que están cerca de la edad de jubilación están considerando la posibilidad de marcharse en lugar de someterse a la vacuna.

Un trabajador de la prisión de Virginia Occidental envió un mensaje de texto a un colega diciendo que no estaba dispuesto a ser un conejillo de indias, escribiendo: “Sería diferente si no fuera nuevo. Pero lo es. Y no quiero ser tu experimento”.

El trabajador, describiendo lo agónica que había sido la decisión, dijo: “He llorado y vomitado tanto que me duelen los ojos y el estómago”. La trabajadora se preguntaba si era un error mantenerse firme contra la vacuna.

Los empleados de la Patrulla Fronteriza han recibido instrucciones de confirmar su estado de vacunación antes del martes, según el presidente del sindicato, Brandon Judd. Hasta el jueves, el 49% de los agentes de la Patrulla Fronteriza respondieron diciendo que están totalmente vacunados y alrededor del 7% informaron que no están vacunados, dijo Judd.

No está claro en este momento cuántos seguirán negándose si no se les concede una exención y se enfrentan a perder su trabajo como resultado.

“Cuando se trata de perder el sustento o vacunarse, creo que la gran mayoría va a vacunarse en última instancia”, dijo Judd. “Vamos a perder gente. ¿A cuántos? Realmente no podría predecirlo”.

Sisak informó desde Nueva York. Los periodistas de Associated Press Zeke Miller, Ben Fox, Gary Fields, Hope Yen y Ashraf Khalil contribuyeron a este despacho.

