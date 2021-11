Nuevo gran jurado sentado mientras la investigación criminal de Trump continúa

NUEVA YORK (AP) - Los fiscales de Nueva York que investigan los negocios del ex presidente Donald Trump han convocado a un nuevo gran jurado para que escuche las pruebas en la investigación, ya que el mandato del panel anterior estaba a punto de agotarse, dijo el jueves a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto.

El hecho se produce cuando la oficina del fiscal del distrito de Manhattan está sopesando si buscar más acusaciones en un caso que ya ha dado lugar a cargos de fraude fiscal contra la empresa de Trump, la Organización Trump, y su antiguo director financiero Allen Weisselberg.

El propio Trump sigue siendo investigado después de que el fiscal de distrito Cyrus Vance Jr. dirigiera una lucha de varios años para obtener acceso a los registros fiscales del republicano.

La persona no estaba autorizada a hablar públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato. La noticia del nuevo gran jurado fue reportada primero por The Washington Post.

La oficina del fiscal de Manhattan declinó hacer comentarios. Se dejó un mensaje en busca de comentarios a un abogado de la Organización Trump.

Los investigadores que trabajan para Vance y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, han pasado más de dos años investigando si la Organización Trump engañó a los bancos o a los funcionarios fiscales sobre el valor de los activos de la empresa, inflándolos para obtener condiciones de préstamo favorables o minimizándolos para obtener ahorros fiscales.

Como parte de una investigación civil continua, la oficina de James emitió citaciones a los gobiernos locales en noviembre de 2019 para los registros relacionados con la finca de Trump al norte de Manhattan, Seven Springs, y un beneficio fiscal que Trump recibió por colocar tierras en un fideicomiso de conservación. Vance emitió citaciones hace aproximadamente un año buscando muchos de los mismos registros.

La oficina de James también ha investigado cuestiones similares relacionadas con un edificio de oficinas de Trump en Nueva York, un hotel en Chicago y un campo de golf cerca de Los Ángeles. Su oficina también ganó una serie de sentencias judiciales que obligaron a la empresa de Trump y a un bufete de abogados que contrató a entregar montones de registros.

El New York Times informó el mes pasado de que la fiscal del distrito de Westchester, Mimi Rocah, había abierto una investigación sobre si la Organización Trump engañó a los funcionarios para reducir los impuestos de un campo de golf.

En el caso penal, Weisselberg se ha declarado no culpable de los cargos por los que cobró más de 1,7 millones de dólares en compensaciones fuera de los libros, incluyendo el alquiler de apartamentos, pagos de coches y matrículas escolares. La empresa de Trump también fue acusada en el caso, que los fiscales han descrito como un esquema de fraude fiscal “amplio y audaz”.

Los fiscales también han estado sopesando la posibilidad de presentar cargos contra el director de operaciones de la empresa, Matthew Calamari Sr.

Según la acusación, desde 2005 hasta este año, la Organización Trump y Weisselberg, de 74 años, engañaron a las autoridades fiscales conspirando para pagar a los altos ejecutivos fuera de los libros mediante lucrativos beneficios adicionales y otros medios. Sólo Weisselberg fue acusado de defraudar a los gobiernos federal, estatal y municipal más de 900.000 dólares en impuestos no pagados y devoluciones de impuestos inmerecidas.

El propio Trump no fue acusado de ningún delito, pero los fiscales señalaron que firmó algunos de los cheques en el centro del caso.

En los últimos meses, un par de ejecutivos de la Organización Trump testificaron ante el gran jurado que está escuchando las pruebas del caso de Manhattan. Según la ley de Nueva York, los testigos del gran jurado gozan de inmunidad y no pueden ser acusados por las conductas sobre las que testifican.

Uno de los ejecutivos de Trump a los que se les concedió inmunidad para testificar ante el gran jurado es el director de seguridad de la empresa, Matthew Calamari Jr, hijo de Matthew Calamari Sr. El otro, el vicepresidente senior y controlador, Jeffrey McConney, fue citado por primera vez para testificar en la primavera y compareció de nuevo ante el panel en septiembre.

En una audiencia celebrada en septiembre, el abogado de Weisselberg, Bryan Scarlatos, dijo al juez que tenía “fuertes razones para creer” que se iban a producir más acusaciones en el caso.

El gran jurado que presentó las acusaciones contra Weisselberg y la Organización Trump se constituyó en primavera para un período de seis meses. El nuevo gran jurado también se reunirá durante seis meses, coincidiendo con el inicio del mandato de Alvin Bragg como fiscal del distrito.

Bragg, demócrata, ganó las elecciones del martes y tomará el relevo en enero de Vance, que se jubila.

Como principal adjunto al fiscal general de Nueva York en 2018, Bragg ayudó a supervisar una demanda que condujo al cierre de la fundación benéfica de Trump por las acusaciones de que utilizó la organización sin fines de lucro para promover sus intereses políticos y comerciales.

En una entrevista previa a su elección, Bragg dijo a The Associated Press que su experiencia previa en el manejo de fraudes hipotecarios, lavado de dinero y otras investigaciones de cuello blanco lo hacían sentir “muy equipado para seguir los hechos dondequiera que vayan” en la investigación penal de Trump.

“Recuerdo el momento en que me senté a la mesa con el fiscal general para decidir archivar el caso y la pregunta final fue: ‘¿Es este un asunto que archivaríamos si fuera otra persona?”, dijo Bragg.

Derechos de Associated Press 2021. Todos los Derechos Reservados.