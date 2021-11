Los CDC actualizan la advertencia sanitaria sobre el spray de aromaterapia tras una segunda muerte y más casos de una enfermedad rara

(CNN) - Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están advirtiendo a los médicos que estén atentos a una rara enfermedad tropical relacionada con un spray de aromaterapia vendido en Walmart.

El Aromatherapy Room Spray with Gemstones de Better Homes and Gardens ya estaba relacionado con una muerte en Georgia.

Ahora, alguien en Kansas ha muerto de melioidosis, y también se han reportado casos en Minnesota y Texas.

Los CDC emitieron el jueves una nueva alerta para que los profesionales sanitarios estén atentos a los posibles síntomas de la exposición.

Los epidemiólogos creen que toda la línea de sprays perfumados está contaminada con una forma mortal de bacteria tropical, posiblemente procedente de su fabricante en la India.

El mes pasado, los CDC dijeron que habían rastreado el caso de una infección mortal por B. pseudomallei en Georgia hasta un spray de aromaterapia vendido por Walmart.

La infección había desconcertado a los médicos porque la melioidosis, una enfermedad tropical, suele estar relacionada con los viajes y ninguna de las personas infectadas había viajado. Los CDC recomiendan que se limpien con desinfectante las superficies y los mostradores que hayan estado en contacto.

Se insta a los consumidores a que dejen de utilizar inmediatamente el spray, lo metan en una bolsa doble y lo devuelvan a Walmart para que les devuelvan el dinero.

