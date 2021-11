Las prisiones de EE.UU. se enfrentan a la escasez de personal, ya que los funcionarios renuncian en medio del COVID

(AP) - En una audiencia de la Cámara de Representantes del estado de Georgia sobre las condiciones de las prisiones en septiembre, un funcionario de prisiones llamó para testificar, interrumpiendo su turno para decir a los legisladores lo grave que se habían vuelto las condiciones.

En un “buen día”, dijo a los legisladores, tenía tal vez seis o siete oficiales para supervisar a unas 1,200 personas. Dijo que recientemente se le había asignado el cuidado de 400 presos por sí mismo. No había suficientes enfermeras para prestar atención médica.

“Todos los funcionarios... desprecian absolutamente el trabajo allí”, dijo el funcionario, que no dio su nombre por temor a represalias.

En Texas, Lance Lowry renunció después de 20 años como funcionario de prisiones para convertirse en camionero de larga distancia porque no podía soportar más el trabajo. Ver morir a amigos y compañeros de trabajo a causa del COVID-19, junto con el menguante apoyo de sus superiores, le agotaba.

“Me hubiera gustado quedarme hasta los 50 años”, dijo Lowry, de 48 años. “Pero la pandemia cambió eso”.

La escasez de personal ha sido durante mucho tiempo un reto para las agencias penitenciarias, dada la baja remuneración y la naturaleza extenuante del trabajo. Pero la pandemia de coronavirus -y su impacto en el mercado laboral- ha llevado a muchos sistemas penitenciarios a la crisis. Los funcionarios se están jubilando y renunciando en masa, mientras que los funcionarios luchan por contratar nuevos empleados. Y algunas prisiones cuya población carcelaria se redujo durante la pandemia han visto aumentar su número de nuevo, agravando el problema.

Este reportaje es una colaboración entre The Associated Press y The Marshall Project que explora el estado del sistema penitenciario estadounidense durante la pandemia de coronavirus. Tom Meagher, de The Marshall Project, y Michael Balsamo, de The Associated Press, también han contribuido con sus informes.

“Hay docenas de razones para irse y muy pocas para quedarse”, dijo Brian Dawe, director nacional de One Voice United, una organización sin ánimo de lucro que apoya a los funcionarios de prisiones. “Falta de personal, mala paga, malos beneficios, horrendas condiciones de trabajo. ... Los funcionarios y sus familias en muchas jurisdicciones están hartos”.

Los empleadores, desde las empresas de construcción hasta los restaurantes, tienen dificultades para contratar y mantener a sus empleados. Casi el 3% de los trabajadores estadounidenses, 4,3 millones, abandonaron sus puestos de trabajo en agosto, según los nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Pero lo que está en juego es más importante en las prisiones, donde tener menos guardias significa condiciones significativamente más peligrosas para las personas encarceladas. Y para los funcionarios que se quedan, el empeoramiento de la escasez ha hecho insoportable un trabajo ya de por sí difícil, dicen muchos.

En Georgia, algunas prisiones registran tasas de vacantes de hasta el 70%. En Nebraska, las horas extras se han cuadruplicado desde 2010, ya que menos funcionarios se ven obligados a trabajar más horas. Florida ha cerrado temporalmente tres prisiones de más de 140 instalaciones debido a la falta de personal, y las tasas de vacantes casi se han duplicado en el último año. Y en las prisiones federales de todo el país, los guardias están haciendo piquetes frente a sus instalaciones por la falta de personal, mientras que todos, desde los maestros de la prisión hasta los dentistas, son contratados para cubrir los turnos de seguridad.

En las últimas semanas, reporteros del Proyecto Marshall y de The Associated Press han hablado con trabajadores, funcionarios, abogados y personas encarceladas en más de una docena de sistemas penitenciarios para comprender las consecuencias de la escasez de personal.

La Oficina Federal de Prisiones afirma que alrededor del 93% de sus puestos de guardias de primera línea están cubiertos, con poco más de 1,000 vacantes, aunque los trabajadores de muchas prisiones dicen que están sintiendo el pellizco, ya que otros son reclutados para sustituir a los oficiales que faltan.

Preguntado la semana pasada en una audiencia del Senado de EE.UU. sobre la dotación de personal de las prisiones federales, el fiscal general Merrick Garland dijo: “Estoy de acuerdo en que es un problema grave en la Oficina de Prisiones”.

Garland dijo a la Comisión Judicial del Senado que la vicefiscal general Lisa Monaco estaba trabajando con la oficina para resolver los problemas de personal.

En Kansas, el secretario del Departamento de Prisiones del estado, Jeff Zmuda, declaró ante la legislatura que los problemas actuales no se parecen a ninguno que haya visto en su carrera. Kansas tiene más de 400 puestos de trabajo sin cubrir para agentes uniformados, una cifra que espera que aumente en los próximos meses, ya que los trabajadores son atraídos por otros empleadores que pagan mejor.

El abandono puede tener un efecto de bola de nieve, dijo Doug Koebernick, inspector general del sistema penitenciario de Nebraska. “La gente se va, y eso crea más horas extras y estrés y más vacantes”, dijo. “Es como una espiral”. Muchos funcionarios de prisiones dijeron que se veían obligados a trabajar más horas extras a medida que menos personas se presentaban a los turnos. En Texas, los guardias han llegado a trabajar jornadas de hasta 16 horas.

Dentro de las prisiones, la creciente escasez se traduce en un aumento de los encierros. Las restricciones que podrían haber comenzado como una forma de detener la propagación del COVID-19 han continuado porque no hay suficientes guardias para supervisar las actividades. Algunas personas encarceladas dicen que no pueden asistir a clases, participar en sesiones de terapia de grupo o incluso hacer ejercicio en el patio de recreo o tomar una ducha. Eso puede obligar a los que están en población general a un confinamiento solitario de facto, y a los que ya están en segregación a un encierro casi total.

“Si tenemos recreo una vez a la semana, es una buena semana”, dijo Anthony Haynes, que está en el corredor de la muerte de Texas en una unidad que apenas tiene medio personal. “No siempre tenemos duchas”.

Un portavoz del Departamento de Justicia Penal de Texas no respondió a las afirmaciones de Haynes, pero reconoció que la dotación de personal es un reto en las prisiones de Texas.

“Antes de la COVID-19, la dotación de personal se veía frecuentemente afectada por los aumentos económicos y las oportunidades de empleo en competencia”, dijo el portavoz Robert Hurst en un correo electrónico. “La pandemia ha exacerbado estos problemas. También reconocemos que el trabajo del funcionario de prisiones es uno de los más difíciles de todo el gobierno estatal.” Añadió que Texas ha cerrado seis de sus más de 100 instalaciones en el último año debido a problemas de personal.

Kansas ha recortado la formación laboral y ha reducido la supervisión de las personas tras su puesta en libertad. Dos tercios de los hombres de las prisiones de Nebraska no pueden recibir visitas los fines de semana -cuando la mayoría de las familias tienen libertad para viajar- debido a la falta de personal.

El aislamiento constante pasa factura. “Desde octubre, no hemos tenido patio durante dos semanas”, escribió un hombre en el Centro Correccional de Pontiac, en Illinois, donde los funcionarios informan de que el 35% de los puestos de trabajo de los funcionarios de prisiones están vacantes. (Su testimonio fue recopilado por los abogados que demandan al sistema penitenciario estatal por la escasez de atención a la salud mental). “Me siento muy abrumado... No puedo hablar de mis problemas con nadie. Voy de un lado a otro y hablo solo porque no hay nada más que hacer”.

La atención a la salud mental está disminuyendo, argumentan los presos y los abogados, a medida que la gente en prisión se desespera más. En Illinois, la cancelación de la terapia individual significa que el poco asesoramiento disponible ocurre brevemente a través de la puerta de una celda, a plena vista del resto de la grada, dijo el abogado Alan Mills del Uptown People’s Law Center, que ha demandado al departamento correccional del estado por la inadecuada atención a la salud mental y física, debido en gran parte a la falta de personal cualificado.

Una portavoz del Departamento de Correcciones de Illinois dijo que Pontiac sigue ofreciendo programas fuera de las celdas y asesoramiento individual. “Aunque los problemas de personal han tenido un impacto en la programación, el departamento se ha comprometido a ofrecer una atención de salud mental y médica de la mayor calidad posible”, dijo Lindsey Hess en un correo electrónico.

Los funcionarios de los departamentos penitenciarios de Georgia y Washington, donde el gobernador detuvo el traslado de personas de las cárceles del condado a las prisiones durante dos semanas debido a los cambios de personal, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El Dr. Homer Venters, antiguo jefe médico del sistema penitenciario de la ciudad de Nueva York, inspecciona las condiciones de las cárceles de todo el país para los casos judiciales. La falta de personal conducirá a un aumento de las muertes evitables en las prisiones, dijo, ya que la calidad de la atención alcanza nuevos mínimos.

“Las cosas están mucho peor entre rejas ahora de lo que han estado durante mucho tiempo”, dijo Venters. “Hay mucho personal que se ha ido. Eso significa que los servicios clínicos básicos, como acudir a las citas programadas, simplemente no están ocurriendo como hace cinco años”.

La violencia también está aumentando en algunas prisiones. El Southern Center for Human Rights ha demandado recientemente al Departamento Correccional de Georgia por los encierros y las condiciones peligrosas: Entre enero de 2020 y agosto de 2021 hubo 48 presuntos homicidios en las cárceles del estado y 38 suicidios. (En 2017, en comparación, hubo ocho homicidios.) Cientos de personas encarceladas en tres prisiones estatales se amotinaron el verano pasado, después de estar encerradas en sus celdas durante semanas y vigiladas por tan solo seis guardias a la vez.

En julio, el estado tenía una tasa de rotación anual del 56% de los funcionarios de prisiones, y el 40% de esos puestos estaban vacantes, según documentos del departamento. El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció una investigación sobre el departamento penitenciario en septiembre, citando la falta de personal como una de las principales preocupaciones.

Mientras tanto, los departamentos penitenciarios afirman que se esfuerzan más que nunca por contratar nuevo personal. Han potenciado las publicaciones en las redes sociales y las ferias de empleo presenciales. En Indiana, han aumentado el salario inicial de los funcionarios de prisiones un dólar hasta los 19 dólares por hora. Otros están ofreciendo ventajas como primas de contratación, mejores salarios en unidades críticas, aumentos de sueldo más tempranos o, en Kansas, tiempo libre extra para los empleados actuales que recomienden a los nuevos contratados.

Pero algunos cadetes contratados a toda prisa podrían no durar mucho.

Brandon Robert Graham empezó a formarse en la penitenciaría estatal de Walla Walla, en Washington, en agosto de 2020, y en dos semanas ya estaba en el escalafón. “Estaban en una crisis de contratación tan grande que fui una ‘contratación rápida’”, dijo. Al principio, estaba entusiasmado con el salario y los “grandes beneficios” en comparación con otros trabajos de la zona. Pero cuando se abrieron más puestos de trabajo para principiantes, empezó a buscar en otros lugares.

“Estaba en el turno de noche. Nunca pude ver a mi novia”, dice. “Hacía tantas horas extras que creía que me iba a enfermar por el estrés”.

Lo dejó en julio para buscar un nuevo trabajo.

