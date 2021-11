El Tribunal Supremo aborda la ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos

WASHINGTON (AP) - El Tribunal Supremo está examinando las impugnaciones a una ley de Texas que prácticamente ha puesto fin al aborto en el segundo estado más grande del país después de las seis semanas de embarazo, y al menos un juez conservador que permitió que la ley entrara en vigor está planteando preguntas sobre la novedosa estructura de la ley.

Los jueces están escuchando los argumentos el lunes en dos casos sobre si los proveedores de aborto o el Departamento de Justicia pueden montar desafíos de la corte federal a la ley, que tiene un esquema de aplicación inusual que sus defensores argumentan que la protege de la revisión de los tribunales federales.

El juez Brett Kavanaugh, que anteriormente permitió que la ley entrara en vigor en una decisión que dividió al tribunal 5-4, sugirió que el inusual esquema de aplicación podría ser problemático.

“Hay una laguna jurídica que ha sido explotada aquí, o utilizada aquí”, dijo, explicando que la cuestión para el tribunal es si “cerrar esa laguna”. Kavanaugh sugirió que el “principio” y “todo el barrido” de un caso del Tribunal Supremo de 1908 “sugeriría extender el principio aquí, posiblemente” y cerrar la laguna.

En ninguno de los dos casos se cuestiona directamente el derecho al aborto, pero la motivación de las demandas presentadas por los proveedores de abortos y el Departamento de Justicia es que la ley de Texas entra en conflicto con sentencias históricas del Tribunal Supremo que impiden que un estado prohíba el aborto en las primeras etapas del embarazo.

Los jueces escucharán una impugnación separada de las decisiones en Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey en un caso sobre la prohibición del aborto después de 15 semanas en Mississippi. Los argumentos están fijados para el 1 de Diciembre.

La ley de Texas ha estado en vigor desde septiembre, excepto por un período de 48 horas a principios de Octubre, cuando fue bloqueada por un tribunal inferior.

El alto tribunal entró en los casos de Texas hace menos de dos semanas, moviéndose a una velocidad extraordinaria, pero sólo después de rechazar una petición de bloqueo de la ley por un voto de 5-4 a principios de Septiembre.

Cinco jueces conservadores, incluidos tres que fueron nombrados por el presidente Donald Trump, estaban en la mayoría. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se unió a los tres jueces liberales del tribunal en la disidencia.

El tribunal no ofreció ninguna explicación sobre su decisión de atender los casos tan rápidamente.

La prohibición de Texas, promulgada por el gobernador Greg Abbott en mayo, prohíbe el aborto después de que se detecte actividad cardíaca en un feto, normalmente alrededor de las seis semanas y antes de que algunas mujeres sepan que están embarazadas.

La ley hace excepciones en caso de emergencia médica, pero no en caso de violación o incesto.

Al menos otros 12 estados han promulgado prohibiciones en las primeras fases del embarazo, pero todas han sido bloqueadas para que no entren en vigor.

Sin embargo, en lugar de que los funcionarios estatales la hagan cumplir, la ley de Texas permite a los ciudadanos particulares demandar a cualquiera que practique o ayude a practicar un aborto. Si tienen éxito, tienen derecho a recibir al menos 10,000 dólares. Las mujeres que abortan no pueden ser demandadas por la ley.

Durante los argumentos del lunes, Roberts preguntó en un momento dado si la ley podría ser impugnada si Texas hubiera hecho que el derecho fuera de 1 millón de dólares. El abogado de Texas le dijo que no.

La estructura de la ley amenaza a los proveedores de abortos con enormes sanciones económicas si la violan. Las clínicas de todo el estado han dejado de realizar abortos una vez que se detecta la actividad cardíaca.

El resultado, tanto los proveedores como el gobierno de Biden, es que las mujeres con capacidad económica han viajado a otros estados y las que no tienen medios deben continuar con sus embarazos en contra de su voluntad o encontrar otras formas, potencialmente peligrosas, de ponerles fin.

El estado y Jonathan Mitchell, uno de los artífices de la ley, dicen en sus escritos que los proveedores y el Departamento de Justicia carecen de derecho a acudir a los tribunales federales y no pueden demandar a los jueces y secretarios del estado que no son responsables de aplicar la prohibición del aborto. También sostienen que no hay una forma efectiva de bloquear la ley, en parte porque los tribunales federales no pueden obligar a los jueces estatales a abstenerse de atender las demandas que la ley autoriza.

Derechos de Autor KTLE 2021. Todos los Derechos Reservados.