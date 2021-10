Un salón de belleza local ayuda a las mujeres con cáncer de mama

ODESSA, Texas (KTLE) - Un salón de belleza local está retribuyendo a los afectados por el cáncer de mama. Mireya Hernández es la propietaria de Beauty Bar by Mireya y tuvo un familiar que falleció de cáncer, por lo que se sintió llamada a hacer algo por los cientos de personas que luchan contra el cáncer.

Hernández ofrece servicios gratuitos de maquillaje permanente a las mujeres afectadas por el cáncer de mama, y lo único que pide a cambio es que “paguen con una sonrisa”. Esna Yudith Baeza es una empleada y amiga de Hernández y dijo que a Hernández le encanta poder dar este regalo a las mujeres de la comunidad.

Mireya Hernández, comenzó su carrera en cosmetología haciendo maquillaje, pero su verdadera pasión siempre fue dibujar las cejas a sus clientas.Hoy en día Mireya se dedica al maquillaje permanente y eso incluye el microblading, una técnica de maquillaje permanente para las cejas.

Mireya describe el microblading como un procedimiento que te hace ver las cejas más llenas y más juveniles.

Después de emprender en su negocio no pasó mucho tiempo para que Mireya se diera cuenta que había mujeres a las cual ella podría ayudar.

“Cuando es una clienta normal al poder yo hacer la ceja y ver la satisfaction de ellas la alegría, como no poder ayudar a una persona que deverdad si lo necesita al momento de sonreír al momento de sentirse segura de sí misma”

En ese grupo de personas estaba su tía, quien fue diagnosticada con cáncer de mama.

“Ella tenía la ilusión de que yo le hiciera las cejas me acuerdo que me habló y me dijo ‘hija ya estoy lista para mis cejas’ y que creen a la semana siguiente le dijeron que su cáncer volvió más fuerte y al poco tiempo falleció”

Después de perder a su tía Mireya se comprometió ayudar a las mujeres que luchan contra el cáncer y así poder ayudar a otras mujeres a realizar la ilusión que su tía algún día tuvo.

Mireya espera que al ofrecer servicios gratuitos de maquillaje permanente a las mujeres afectadas por el cáncer de mama ella pueda ayudarlas a sentirse más seguras de sí mismas.

Mireya nada más pide una cosa a cambio.

“Que me paguen con una sonrisa para mi osea es todo para mi,” dijo Mireya.

Mireya dice ayudar a todo mujer que tiene o a tenido cancer no importa donde viva, no tiene que ser alguien local.

Si usted es elegible o si conoce a alguien que se beneficie de los servicios que ofrece Mireya puede llamar a Beauty Bar by Mireya al (432)257-7926 o haga click aquí.

