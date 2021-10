Niños menores de doce años están cerca de recibir la vacuna contra el COVID-19

EL PASO, Texas (KTDO) -Uno de los grupos más vulnerables, después de los adultos mayores, pronto podrán recibir la vacuna contra el Covid-19.

Esto, según un anuncio hecho por la casa blanca en donde dice que está en planes la autorización de la vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años de edad.

“Va a favorecer muchas comunidades por que vamos a poder abarcar mucho más de esta vacunación y de esta manera avanzar con la lucha que tenemos con esta pandemia”

En caso de ser aprobada, el tipo de vacuna que recibirán los niños será diferente a la de los adultos.

La dosis sería más pequeña.

“Produce una respuesta inmunológica apropiada y adecuada en estos niños ya que tienen el sistema inmune muy activo. Lo que queremos es que le provea la protección adecuada.”

La vacuna ya está empacada a la medida y de una manera que hara mas facil el momento de su distribución.

Se calcula que 28 millones de niños serán elegibles para recibir la vacuna.

Y que estará disponible en más de 100 hospitales, 25 mil oficinas de pediatra y sobre todo en más 20 mil farmacias.

Gabriela tave tiene dos nietas, una de 12 y otra de 6, y dice que la vacuna si es la respuesta a terminar esta pandemia.

“Si es ayuda. Al comienzo pensaba que no pero ya después de que me vacune me sentí más libre.

Pero no todos concuerdan con tave.

Geraldo Jasso/ Residente de El Paso “Muchos hispanos estan muriendo negros pero no estan muriendo los gueros, este es un experimento que el gobierno hizo no no mas aqui, en todo el mundo.”

El Dr. Caranza reitera que si, que los ninos pueden ser considerado un grupo de alto riesgo.

“No tienen la exposición a virus y bacterias que han tenido los adultos mayores. Tienen un sistema inmunológico no estimulado lo cual lo hace mas susceptible a mas enfermedades.

Se espera que los asesores de la cdc se reúnan el 2 y 3 de Noviembre para que den su aprobación absoluta a esta vacunación.

