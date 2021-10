Trump presenta una demanda para bloquear la publicación de los documentos del 6 de Enero

WASHINGTON (AP) -El expresidente Donald Trump trató el lunes de bloquear la entrega de documentos relacionados con la insurrección del 6 de enero al comité del Congreso que investiga el ataque, desafiando la decisión del presidente Joe Biden.

En una demanda federal, Trump dijo que la solicitud del comité tenía un alcance “casi ilimitado” y buscaba registros sin conexión razonable con ese día. Alegó que el comité está buscando potencialmente millones de registros presidenciales que, según él, están cubiertos por una amplia gama de privilegios, incluidos los que cubren las comunicaciones presidenciales y las conversaciones entre los abogados y un cliente.

La demanda del comité es una “expedición de pesca ilegal y vejatoria”, de un alcance sin precedentes y “desvinculada de cualquier propósito legislativo legítimo”, según la demanda.

La demanda apunta a las funciones básicas de supervisión del Congreso, afirmando que los registros que buscan los legisladores no tienen “fines legislativos legítimos” y que la comisión no tiene las facultades de un organismo policial. Se pide una orden judicial que prohíba al archivero presentarlos. Biden ha dicho que no bloquearía la entrega al comité, porque el ataque del 6 de enero fue un acontecimiento sin precedentes que no debería tener en cuenta el privilegio ejecutivo.

Los legisladores buscan los documentos como parte de su investigación sobre cómo una turba de partidarios de Trump irrumpió en el edificio del Capitolio el 6 de enero en un esfuerzo por detener la certificación de la victoria de Biden.

La comisión exigió una amplia gama de papeles del poder ejecutivo relacionados con la inteligencia reunida antes del ataque, los preparativos de seguridad durante y antes del asedio, los mítines pro-Trump celebrados ese día y las falsas afirmaciones de Trump de que ganó las elecciones, entre otros asuntos.

La demanda de Trump dice que las “ilimitadas peticiones incluyeron más de cincuenta solicitudes individuales de documentos e información, y mencionaron a más de treinta individuos, incluyendo a los que trabajan dentro y fuera del gobierno.” La demanda dice que la solicitud podría incluir “conversaciones con (o sobre) líderes extranjeros, producto de trabajo de abogados, el más sensible de los secretos de seguridad nacional, junto con todas y cada una de las comunicaciones privilegiadas entre un grupo de potencialmente cientos de personas.”

La demanda fue presentada por Jesse Binnall, un abogado con sede en Alexandria, Virginia, que representó a Trump en una demanda infructuosa a finales del año pasado que buscaba anular la victoria de Biden en Nevada. Trump y sus aliados han seguido haciendo afirmaciones infundadas sobre el fraude electoral en las elecciones de 2020.

