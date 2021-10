Gifts of Hope organiza el primer evento anual “Pink in the Park” en Midland

MIDLAND, Texas (KTLE) -Si pasaron por el Centennial Park el sábado notarás mucho color rosa.

Esto se debe a que una organización sin ánimo de lucro del oeste de Texas rinde homenaje a las supervivientes del cáncer de mama y a quienes lo padecen actualmente...

Todo forma parte de “Pink the Park”.

El evento estuvo lleno de oradores principales y otras actividades divertidas.

Una tejana del oeste que actualmente está luchando contra un cáncer de mama metastásico en fase 4 nos cuenta cómo es estar en su lugar durante su lucha.

“Ha habido algunos altibajos en los que no quieres entrar cada día, ya sabes, que tienes que ir a recibir el tratamiento pero esperas hasta el último minuto y te reúnes, y simplemente te pones en marcha. La música ayuda, pero hay días en los que no quieres levantarte. Hay días en los que te quedas tumbado viendo la televisión, llorando, o a veces estás tan entumecido que no puedes llorar más. También hay días buenos”, dice Kristi Serrano-Martínez, superviviente de cáncer de mama.

Gifts of Hope tiene previsto organizar su próximo “Pink in the Park” el próximo mes de octubre.

