El aumento de los precios de la carne está afectando a los vendedores de tacos

LOS ANGELES, California (KVEA) -El precio de los productos ha aumentado en los últimos meses. Uno de estos es la carne y para quienes se ganan la vida con la venta de tacos.

Es el ingrediente principal y el que le da el sabor a la especialidad de la casa, sin embargo ante la alza de precios en los últimos meses sobre todo de la carne, las ganancias han disminuido considerablemente aseguran quines se han visto afectados.

“Mis proveedores me subieron mucho los precios y mis ganancias son poquitas”, dice Luis Ramirez, un vendedor de tacos.

Y es que de acuerdo al indicador de precios al consumidor, la inflación a incrementado el precio de la carne hasta en un 5.4% tan solo en el mes de septiembre, lo que significa un duro golpe para quien vive de la venta de tacos

“Antes era como más de un 50% ahorita sacamos muy poquito como un 10 % porque la carne está demasiado cara”, dice Jovita Cruz, una vendedora de tacos.

Algunos clientes amantes de los tacos y de la comida rápida, aseguran que están consientes de la situation y en caso de un incremento en el precio, si seguirán consumiendo.

Y es como todo si suben la carne obvio que también suben el precio de los tacos y pues ni es inconveniente para no venir y comer aquí”, dice un residente del área, Miguel Ángeles.

No te importaría el aumento de los precios ? no de hecho 25 o 50 centavos no es mucho si los pagaría”, dice un cliente del lugar, Rosendo Lara.

Ante esta encrucijada quines tienen que absorber las pérdidas económicas son los propietarios, que aún no saben si subirle el precios o ponerle menos carne a los tacos, aunque esperan que pronto mejoren las cosas.

Ojalá y sea temporal porque de lo contrario no se que vaya a pasar va estar critica la cosa”, dice Ramirez.

Y aunque algunos clientes mencionaron que si estarían dispuestos a pagar si hubiera un incremento al precio de los tacos, otros señalaron que ellos si bajarían el consumo.

