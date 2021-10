El Departamento de Justicia pedirá al Tribunal Supremo que paralice la ley del aborto de Texas

AUSTIN, Texas (AP) -El gobierno de Biden dijo el viernes que recurrirá al Tribunal Supremo de Estados Unidos en otro intento de detener la ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos desde Septiembre.

Se produce en un momento en que las clínicas de Texas se están quedando sin vías para detener la ley diseñada por el Partido Republicano que prohíbe los abortos una vez que se detecta la actividad cardíaca, que suele ser alrededor de las seis semanas. Se trata del mayor freno al aborto del país en casi 50 años.

La última derrota de las clínicas se produjo el jueves por la noche, cuando un panel de apelación federal en Nueva Orleans, en una decisión de 2 a 1, permitió que las restricciones se mantuvieran por tercera vez en las últimas semanas.

El portavoz del Departamento de Justicia, Anthony Coley, dijo que el gobierno federal pedirá ahora al Tribunal Supremo que anule esa decisión, pero no dijo con qué rapidez.

El gobierno de Biden estaba presionado por los partidarios del derecho al aborto para que acudiera al Tribunal Supremo incluso antes del anuncio. El tribunal ya permitió en una ocasión la entrada en vigor de las restricciones, pero lo hizo sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley.

Desde que la ley entró en vigor el 1 de septiembre, las mujeres de Texas han buscado clínicas de aborto en los estados vecinos, algunas conduciendo durante horas en medio de la noche e incluyendo a pacientes de hasta 12 años. La ley no hace ninguna excepción para los casos de violación o incesto.

La Oficina del Fiscal General de Texas calificó la decisión tomada el jueves por la noche por el Tribunal de Apelación del 5º Circuito de EE.UU. como un “testimonio de que estamos en el lado correcto de la ley y de la vida”.

Una decisión del Tribunal Supremo de 1992 impedía a los estados prohibir el aborto antes de la viabilidad, el punto en el que un feto puede sobrevivir fuera del útero, alrededor de las 24 semanas de embarazo. Pero la versión de Texas ha superado a los tribunales hasta ahora debido a que descarga la aplicación de la ley a los ciudadanos particulares. Cualquiera que interponga una demanda contra un proveedor de abortos por violar la ley tiene derecho a reclamar al menos 10.000 dólares por daños y perjuicios, lo que, según el gobierno de Biden, equivale a una recompensa.

Sólo en una ocasión un tribunal ha suspendido las restricciones, y esa orden sólo estuvo vigente durante 48 horas.

Durante esa breve ventana, algunas clínicas de Texas se apresuraron a realizar abortos en pacientes de más de seis semanas, pero muchas más citas fueron canceladas después de que el 5º Circuito se moviera para restablecer rápidamente la ley la semana pasada.

Texas contaba con unas dos docenas de clínicas de aborto antes de que la ley entrara en vigor, y los operadores han dicho que algunas podrían verse obligadas a cerrar si las restricciones siguen vigentes durante mucho más tiempo.

En diciembre, la nueva mayoría conservadora del Tribunal Supremo estudiará el intento de Mississippi de anular la histórica sentencia Roe contra Wade, que garantiza el derecho de la mujer al aborto.

Texas Right to Life, el mayor grupo antiabortista del estado, creó una línea de denuncias para recibir quejas contra los proveedores de abortos, pero no ha presentado ninguna demanda. Kimberlyn Schwartz, una portavoz, dijo el jueves que el grupo esperaba que el gobierno de Biden acudiera al Tribunal Supremo a continuación y que estaba “seguro de que Texas acabará derrotando estos ataques contra nuestros esfuerzos por salvar vidas.”

El miércoles, 18 fiscales generales de estados, en su mayoría controlados por el Partido Republicano, dieron un nuevo apoyo a la ley de Texas, instando al tribunal a dejar que las restricciones se mantengan, al tiempo que acusaban al gobierno federal de extralimitarse al presentar la demanda en primer lugar. El mes pasado, más de 20 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, habían instado al tribunal de primera instancia a anular la ley.

El fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, ha calificado la ley de “claramente inconstitucional” y ha advertido de que podría convertirse en un modelo en todo el país si no se anula.

