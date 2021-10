Chubby’s Party Emporium cierra después de 45 años

ODESSA, Texas (KTLE) -Cuando tienes un pequeño negocio, especialmente algo como una tienda de disfraces que lleva 45 años, te hace preguntarte cómo lo hicieron.

Chubby’s Party Emporium comenzó como unos padres que crearon un disfraz para el evento de su hijo como Boy Scout, antes de convertirse en telegramas cantados y en una tienda de disfraces durante todo el año.

Tracee Robinson dice que su madre y su padre empezaron Chubby’s en el salón de su casa.

Después de que el padre de Robinson falleciera, su madre pensó en retirarse. Sus fieles clientes no lo permitieron.

“Mi madre tiene generaciones de familias que son sus clientes, que empezaron con ella hace tiempo, y que trajeron a sus hijos, que a su vez han traído a sus hijos”, dice Robinson.

La madre de Robinson confecciona a mano los disfraces, y los tiene todos: desde vengadores hasta conejos de Pascua y todo lo demás.

Este año, Halloween tiene más peso que de costumbre. Chubby’s va a cerrar porque la madre de Robinson está luchando contra el cáncer.

“Halloween ya no va a ser lo mismo, pero va a estar bien y ella va a estar bien, así que vamos a tener que aprender cómo es Halloween porque nunca celebramos Halloween porque todo el mundo estaba siempre trabajando”, dijo Robinson.

Robinson dice que es hora de cerrar lo que, en cierto modo, se convirtió en un legado familiar. Es un momento agridulce.

Dice que es conmovedor ver el amor que los clientes tienen por su madre y sabe que siempre ha ido en ambas direcciones.

“Ella quiere al 100% que todo el mundo sea feliz cuando sale por la puerta y punto. No hay otra razón que no sea que ha sido mágico, quiero decir que no sé qué más decir”, dijo Robinson.

Mientras este capítulo se cierra, un nuevo capítulo acaba de empezar. La madre de Robinson tendrá su primer bisnieto este mes.

