El actor William Shatner, de ‘Star Trek’, se convierte en la persona de mayor edad en ir al espacio gracias a la nave de Blue Origin

Midland, Texas (KTLE) - Más de 50 años después de que debutara como el querido capitán James T. Kirk en la serie original de Star Trek, William Shatner viajó finalmente al espacio.

El actor de 90 años viajó el miércoles a bordo de un cohete y la cápsula New Shepard desarrollados por Blue Origin, la empresa privada de vuelos espaciales creada por el fundador de Amazon, Jeff Bezos. De esta forma, Shatner se convirtió en la persona de más edad en llegar al espacio.

“Estoy abrumado”, confesó el actor a Bezos instantes después de aterrizar. “Esta experiencia es algo increíble”, señaló emocionado.

“Me has dado la experiencia más profunda de mi vida, es extraordinario. Espero no recuperarme nunca de esto”, dijo, roto por las lágrimas, al fundador de Amazon.

La nave despegó a las 10:50 am (hora de la Costa Este), 50 minutos más tarde de la hora prevista, desde un lugar situado al suroeste de El Paso, Texas. El vuelo duró 10 minutos y 25 segundos y alcanzó los 351,185 pies. Durante unos instantes los tripulantes estuvieron en gravedad cero.

Posteriormente descendió en paracaídas y aterrizó de nuevo en el desierto de Texas.

