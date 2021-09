ENTREVISTA: Rutinas matutinas para su salud mental(.)

Midland, Texas (KTLE) - Nuestro colega, Jay Hendricks, se reunió con Kristi Edwards y Melanie Saiz de Centers for Children and Families para hablar de las rutinas matutinas para la salud mental.

Lo siguiente proviene de Centers:

¿Cómo puede una rutina matutina ayudar a mejorar tu salud mental?

o Una rutina matutina saludable, poco estresante y centrada puede marcar el tono de todo el día

o La consolidación de algunos hábitos matutinos puede ser útil para las personas que padecen ansiedad y/o depresión, ya que facilita la priorización de la salud mental desde el comienzo del día.

o La fatiga por decisión puede producirse si nos permitimos empezar una mañana desestructurada. Desde pulsar el botón de repetición un par de veces hasta tener que esforzarse para confeccionar un atuendo, la mente se desgasta con decisiones insignificantes antes de tener la oportunidad de ser productivo.

o No es importante seguir el ejemplo de los demás: ¡NO TIENE QUE PARECER BONITO EN INSTAGRAM! Es importante encontrar maneras de hacer que su mañana sea menos complicada y más agradable.

¿Cómo puede una persona que no es madrugadora empezar a crear una rutina matutina?

o Puedes empezar por hacer un seguimiento de tu tiempo en una mañana sin rutina

- ¿Eres una persona que se aprieta el botón varias veces?

- Tal vez tienes el hábito de revisar el correo electrónico y las redes sociales antes de saltar de la cama.

- ¿Te estresas al elegir qué ponerte?

- ¿Haces ejercicio o dedicas tiempo a ti mismo antes de empezar el día?

- El seguimiento ayuda a encontrar áreas en las que podrías necesitar trabajar.

o Una vez que hayas visto tu mañana actual, imagina la “mañana perfecta”

- Te gustaría tener tiempo para relajarte con una taza de café

- Quizás salir a correr o practicar un poco de yoga

- Cada persona es diferente, pero TODOS pueden beneficiarse de una rutina.

Kristi, ¿cuáles son algunas sugerencias sencillas de una rutina básica para empezar?

o Hacer la cama

- Hacer la cama crea un ritmo menos desordenado y fomenta una buena higiene del sueño, ¡lo que ayudará a la mañana siguiente!

o Elige tu ropa la noche anterior

- Haz cosas que te ayuden a evitar decisiones tediosas

o Sal a la calle durante unos minutos

o Mueve tu cuerpo

- Haga ejercicio, si tiene tiempo

- O... tómate 5 minutos para estirarte

o Evita las redes sociales-las redes sociales son a menudo negativas, ADEMÁS, son una horrible pérdida de tiempo y pueden hacer que llegues tarde a tu día.

¿Tienes alguna otra sugerencia para las personas que quieren hacer cambios?

o Hay un par de libros que podemos recomendar:

- “Own Your Morning: Reset Your AM Routine to Unlock Your Potential”. De Liz Baker Plosser

- Lo que hacen las personas más exitosas antes del desayuno

- Escuche el Podcast de Centers Solutions: profundizaremos un poco más en nuestros propios altibajos matutinos.

- Si es más que una simple rutina y necesita más ayuda, llámenos. Todo el mundo está luchando en este momento.

