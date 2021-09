Estados Unidos: Vuelos de evacuados Afganos detenidos desde dos bases clave

(AP) - Un documento del gobierno de Estados Unidos visto por The Associated Press dice que Estados Unidos ha detenido todos los vuelos de evacuados Afganos con destino a Estados Unidos desde dos bases principales en el extranjero por “preocupaciones de seguridad de salud” no especificadas.

Funcionarios estadounidenses advierten que esto tendrá un impacto severo en la operación de evacuación.

El documento dice que la Aduana y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tomaron la decisión por recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de detener los vuelos desde las bases estadounidenses en Alemania y Qatar.

Estados Unidos ha estado llevando a cabo la detección y otros procesamientos de los evacuados en esos dos sitios principales en el extranjero y otros después de evacuarlos de Afganistán.