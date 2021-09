La Feria y Exposición del Permian Basin regresa después de haber sido cerrada el año pasado

ODESSA, Texas (KTLE) - Durante más de 45 años, la Feria del Permian Basin ha creado muchos recuerdos para los tejanos del oeste que durarán toda la vida y están listos para servir a la comunidad una vez más, la pandemia no los va a detener.

“Sabes que estamos de vuelta. El Viernes tuvimos el día de la inauguración y ahora vamos a tener nuestra feria de 10 días. Vamos desde ahora hasta el 12 de Septiembre y estamos muy emocionados de poder tener nuestra feria para la comunidad y estar allí para la comunidad. Lo más importante del año pasado fue que COVID canceló nuestra feria, pero somos resistentes aquí en la Feria y Exposición de la Cuenca Pérmica “, dice Barbara Robertson, portavoz de la Feria y Exposición del Permian Basin.

La pandemia pasó factura no solo a la feria, sino a todos los vendedores que ayudan a crear la magia.

“Fue desgarrador todo el camino. No solo porque no pudimos estar allí para la comunidad. No pudimos estar allí para los expositores, ni para los ganaderos que muestran sus animales, sino para el aspecto comercial. Financieramente recibimos un golpe, nuestros carnavales recibieron un golpe, todos esos vendedores de alimentos se ganan la vida viniendo a este tipo de ferias, así que cuando realmente somos capaces de reunir nuestros recursos y ser una buena parte interesada de la comunidad, eso es una buena sensación “, dice Robertson.

La Feria y Exposición del Permian Basin ofrece más que solo recuerdos para la familia. Los niños tienen la oportunidad de ganar becas para la universidad.

“Una de las cosas más importantes que hacemos aquí para los jóvenes principalmente, regalamos becas todos los años. Este año estamos regalando 28,000 dólares en becas. Se dividen en todas las diferentes divisiones que cultivan y crían, los concursos, las artes creativas, etc. Desde el inicio de la feria, siendo nuestro 45º año, hemos regalado más de un millón de dólares en becas durante más de 45 años”, dice David Austin, Director de la Feria del Permian Basin.

La diversión no se detiene ahí mismo. La Feria del Permian Basin continuará hasta el 12 de Septiembre.

Derechos de Autor KTLE 2021. Todos los Derechos Reservados.