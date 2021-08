Biden mantiene el 31 de agosto como fecha límite para evacuar Afganistán ante la creciente presión de los talibanes.

WASHINGTON (AP) - El presidente Joe Biden ha decidido no prorrogar su plazo del 31 de agosto para completar la evacuación de estadounidenses y aliados afganos de Afganistán, según anunció un funcionario del Gobierno el martes citado por la agencia de información The Associated Press.

La decisión fue tomada un día después de que el director de la CIA, William J. Burns, mantuviera una reunión hasta ahora secreta en Kabul con un líder de los talibanes, Abdul Ghani Baradar, según informaron varios medios estadounidenses este martes.

Biden optó finalmente por completar la misión estadounidense en Afganistán el próximo martes, plazo que fijó mucho antes de que los talibanes conquistaran el poder el 15 de agosto, tras consultar con su equipo de Seguridad Nacional y valorar los riesgos de mantener las fuerzas sobre el terreno más allá de la fecha límite.

El mandatario pidió a su equipo de Seguridad Nacional crear planes de contingencia en caso de que se produzca una situación por la que fuera necesario extender ligeramente el período previsto, de acuerdo con el miembro del Gobierno.

Estados Unidos intensificó en las últimas 24 horas el transporte aéreo de evacuados de Afganistán, alcanzando su nivel más alto. Biden había considerado la posibilidad de alargar el plazo que se había autoimpuesto, teniendo en cuenta las continuas amenazas a la seguridad por parte de grupos extremistas en la capital afgana, la resistencia de los talibanes a una prórroga y la perspectiva de que no todos los estadounidenses y aliados afganos en riesgo puedan ser evacuados de aquí al próximo martes.

A pesar de la decisión, los aliados europeos de Estados Unidos, así como los legisladores estadounidenses, grupos de veteranos y organizaciones de refugiados siguen instando a Biden a que continúe con las evacuaciones todo el tiempo que sea necesario para sacar a todos los extranjeros, aliados afganos y otros civiles que corran el mayor riesgo permaneciendo en un Afganistán controlado por los talibanes.

Pero el vocero de los talibanes, Zabihullah Mujahid, aseguró el martes en una conferencia de prensa en Kabul que su organización no aceptará “ninguna prórroga” del plazo y puntualizó que “los afganos no están autorizados a ir allí [el aeropuerto] ahora”. Sin embargo, “a los extranjeros se les permite ir”.

Por otro lado, pidió a las mujeres que “por el momento” se queden en casa ante la incapacidad de los miembros del grupo extremista de tratar con ellas.

“Nuestras fuerzas de seguridad no están capacitadas para tratar a las mujeres, ni para hablar con ellas. Por eso intentamos detener a las mujeres por el momento, hasta que tengamos una seguridad completa”, declaró.

“Cuando tengamos un sistema y un procedimiento adecuados (...) sus salarios se reanudarán. Podrán volver a trabajar cuando tengamos un sistema establecido”, aseguró.

Ante el “línea roja” trazada por los talibanes, el Pentágono dijo el martes que los militares estadounidenses necesitarán “al menos varios días” para retirar completamente a sus varios miles de soldados y su equipo de Kabul.

Su vocero, John Kirby, subrayó que los comandantes siguen aspirando a marcharse antes del 31 de agosto y reiteró que hay tiempo suficiente para sacar a todos los estadounidenses, pero fue menos específico en cuanto a completar la evacuación de todos los afganos en riesgo.

“Creemos que tenemos la capacidad de conseguirlo para finales de mes”, dijo, refiriéndose al número indeterminado de ciudadanos estadounidenses que quieren marcharse.

Alrededor de 21,600 personas han sido evacuadas ya de Afganistán, precisó el Pentágono Kirby,

Los aliados de Estados Unidos y otros países también están llevando a cabo evacuaciones, pero tendrán que terminar sus operaciones y salir de Afganistán antes de que lo hagan las tropas estadounidenses.

Precisamente, la decisión de Biden de abandonar el país el 31 de agosto preocupa a los socios de Estados Unidos en el G-7, integrado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón, según manifestaron en una cumbre virtual celebrada el martes para analizar la situación en Afganistán.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, contó a la prensa que los países bloque plantearon “la necesidad de asegurar el aeropuerto, durante el tiempo necesario, para completar las operaciones” de evacuación. Asimismo reclamaron “un acceso justo y equitativo al aeropuerto, para todos los nacionales con derecho a evacuación”.

“La posición británica es que queremos quedarnos más tiempo si es posible”, declaró antes de la cumbre su secretario de Defensa, Ben Wallace. Sin embargo, admitió que los 1,000 soldados británicos destacados en el aeropuerto de Kabul no podrán continuar con la operación cuando parta el contingente estadounidense, mucho más grande.

