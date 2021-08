Texas dice que las escuelas ahora deben notificar a las familias de los casos positivos de COVID-19 en las aulas

TEXAS TRIBUNE - Los distritos escolares de Texas ahora deben notificar a los maestros, el personal y las familias de los estudiantes de los casos positivos de COVID-19 en las aulas o programas extracurriculares o después de la escuela, la Agencia de Educación de Texas anunció en la guía de salud pública actualizada el jueves.

Se trata de un cambio con respecto a las orientaciones anteriores de la TEA, que no exigían explícitamente a los distritos escolares que notificaran a los padres un contacto cercano con el virus.

Los distritos deben seguir informando de los casos positivos a sus departamentos de salud locales y al estado. Los funcionarios de salud locales también están autorizados a investigar los casos de COVID-19 en las escuelas.

Mientras que los distritos escolares de todo el estado emiten mandatos de máscara, la TEA mantiene que no emitirá orientación sobre los requisitos de máscara hasta que se resuelvan los desafíos legales relacionados con la orden del gobernador Greg Abbott que prohíbe tales mandatos en las escuelas. En su orientación, la TEA también afirma que la orden de máscara de Abbott no se está aplicando debido a los litigios en curso.

Cuando la TEA publicó inicialmente la orientación el 5 de agosto, se encontró con la reacción de los padres y expertos en salud que no entendían por qué los distritos no estarían obligados a informar a los padres acerca de un contacto cercano. El razonamiento inicial de la agencia fue que “los datos de 2020-21 muestran tasas de transmisión de COVID-19 muy bajas en un entorno de aula y datos que demuestran tasas de transmisión más bajas entre los niños que los adultos”. Pero esto dejó a los expertos en salud cuestionando el razonamiento ya que la variante delta más contagiosa no fue prominente el año pasado.

La TEA también está permitiendo que las escuelas realicen pruebas rápidas al personal para mitigar el riesgo de que haya personas asintomáticas en los campus. Con el permiso por escrito de los padres, los estudiantes también pueden someterse a las pruebas. Los padres y los funcionarios de la escuela deben seguir manteniendo a los estudiantes fuera de las aulas si tienen COVID-19 o están mostrando síntomas. Los padres también pueden optar por mantener a sus hijos en casa durante 10 días después de saber que sus hijos han estado en contacto cercano con alguien que ha contraído el virus, según las nuevas directrices.

Las orientaciones siguen permitiendo las conferencias a distancia durante un máximo de 20 días para los alumnos enfermos de COVID-19 o que hayan estado expuestos a él. Si se necesita más tiempo, las escuelas pueden solicitar exenciones. La enseñanza a distancia a largo plazo se ha desfinanciado en gran medida después de que se ofreciera al principio de la pandemia, y los esfuerzos para asignar fondos para ello han fracasado hasta ahora en la Legislatura este año.

La conferencia a distancia se diferencia del aprendizaje virtual en que la conferencia se realiza en directo con un profesor que repasa el material, mientras que el aprendizaje virtual se realiza a través de módulos o portales en línea en los que el profesor no está necesariamente presente.

