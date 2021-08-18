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HOMBRE DE ANDREWS RECIBIÓ MÁS DE CINCO MILLONES DE DÓLARES EN UNA DEMANDA, AYER FUE ARRESTADO

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DWI(OPD Andrews Tx.)
By Roberto Mendoza
Published: Aug. 18, 2021 at 12:18 PM CDT|Updated: 2 hours ago
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Andrews, Texas (KTLE) - EL JUEVES PASADO, UN HOMBRE DE ANDREWS RECIBIÓ MÁS DE CINCO MILLONES DE DÓLARES EN UNA DEMANDA CONTRA UN RESTAURANTE-BAR POR SERVIRLE DEMASIADO ALCOHOL.

AYER POR LA NOCHE, ESE MISMO HOMBRE CAYO TRAS LAS REJAS... POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD.

ESO ES LO QUE DICEN EL PERIODICO ANDREWS COUNTY NEWS. EL PERIODICO INFORMA QUE EN 2019 ESTE HOMBRE DANIEL RAWLS SE METIO EN UNA PELEA EN EL RESTAURANTE LA FOGATA EN ANDREWS Y SUFRIO UNA LESION EN LA CABEZA.

EL PRESENTÓ UNA DEMANDA CONTRA LA FOGATA Y SUS EMPLEADOS DICIENDO QUE LE SIRVIERON DEMASIADO ALCOHOL LO QUE CAUSÓ LA PELEA.

CUANDO EL PROPIETARIO, LOS CAMAREROS Y LOS CAMAREROS NO SE PRESENTARON ANTE EL TRIBUNAL, RAWLS RECIBIÓ CINCO MILLONES DE DÓLARES POR LA DEMANDA.

MENOS DE UNA SEMANA DESPUÉS RAWLS ES ACUSADO DE D-W-I.

Derechos de Autor KTLE 2021. Todos los Derechos Reservados.

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