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EL GOBERNADOR GREG ABBOTT HA DADO POSITIVO EN LA PRUEBA DE COVID-19.

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By Roberto Mendoza
Published: Aug. 17, 2021 at 7:47 PM CDT|Updated: 3 hours ago
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Austin, Texas (KTLE) - EL ,ANDATARIO DICE QUE NO EXPERIMENTA NINGÚN SÍNTOMA, Y QUE SU ESPOSA HA DADO NEGATIVO...

POR AHORA EL GOBERNADOR PERMANECERÁ AISLADO EN LA MANSIÓN DEL GOBERNADOR.

ESTE DIA LA OFICINA MENCIONO QUE SUSPENDIA TODOS LOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA SU AGENDA MIENTRAS ESPERA EL TIEMPO REQUERIDO POR LOS MEDICOS.

Derechos de Autor KTLE 2021. Todos los Derechos Reservados.

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