CENTRO DE MIGRANTES DE PECOS TAMBIÉN ESTÁ VIENDO UN AUMENTO MASIVO DE CASOS DE COVIRUS
Midland, Texas (KTLE) - LOS LÍDERES DEL HOSPITAL DEL CENTRO MÉDICO ALERTARON A LA COMUNIDAD EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA DE QUE EL CENTRO DE MIGRANTES DE PECOS TAMBIÉN ESTÁ VIENDO UN AUMENTO MASIVO DE CASOS DE COVIRUS JUNTO CON LOS HOSPITALES LOCALES.
HOY HEMOS COMPROBADO CUÁNTOS CASOS ESTÁ MANEJANDO EL CENTRO...
SEGÚN UN RESPONSABLE DEL CONDADO DE REEVES, A PARTIR DEL LUNES EL CAMPAMENTO MIGRANTE ESTÁ REPORTANDO 208 CASOS DE COVID POSITIVOS ENTRE EL PERSONAL Y LOS NIÑOS.
TAMBIEN HAY 44 QUE ESTAN SIENDO TRATADOS EN EL HOSPITAL DEL CONDADO DE REEVES.
EN ESTE MOMENTO, NO TENEMOS UN RECUENTO TOTAL DE CUÁNTOS NIÑOS ESTÁN VIVIENDO EN EL CAMPAMENTO.
NOS HEMOS PUESTO EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.
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