Oficial muerto, sospechoso muerto en actos de violencia fuera del Pentágono

WASHINGTON (AP) — Las autoridades dicen que un oficial del Pentágono murió después de ser apuñalado durante un estallido de violencia en un centro de tránsito fuera del edificio, y un sospechoso recibió un disparo de la policía y murió en la escena. El Pentágono, la sede del ejército estadounidense, fue puesto temporalmente bajo llave después de que alguien atacara al oficial en una plataforma de autobús poco después de las 10:30 a.m del martes. Woodrow Kusse, jefe de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono, dijo que la violencia subsiguiente incluyó una lluvia de disparos y resultó en “varias víctimas”. Las muertes del oficial y el sospechoso fueron confirmadas por funcionarios que no estaban autorizados a discutir el asunto y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.