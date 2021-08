Una nueva instalación de entrenamiento de mascotas ‘Dogs N Action’ llega a West Odessa

ODESSA, Texas (KTLE) - Una nueva instalación de entrenamiento de perros tuvo su gran inauguración en West Odessa durante el fin de semana.

‘Dogs N Action’ es un centro de entrenamiento canina que ofrece servicios como obediencia básica, agilidad y problemas de comportamiento.

Las clases se graban y se envían a los dueños de perros para mostrar el progreso que su mascota está haciendo.

Teresa Tuttle, la dueña de ‘Dogs N Action’ ha ayudado a perros de muchos orígenes y le da alegría saber que está haciendo la diferencia.

“Saber que salvé la vida de un perro porque si no hubiera intervenido ese perro se dirigía a la eutanasia así que eso me hace, eso me toca el corazón”, dice Tuttle.

