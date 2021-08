Los patios indómitos podrían hacer que los propietarios de Odessa recibieran una multa

ODESSA, Texas (KTLE) - La hierba alta y las malas hierbas son una visión común después de un verano inusualmente húmedo en el oeste de Texas. Los propietarios de viviendas que no toman medidas sobre el crecimiento podría enfrentarse a una sanción.

Cualquier persona que vive en Odessa que tiene la hierba más alta de un pie puede ser multado por el equipo de aplicación del código de la ciudad.

Darlene Mays, el educador de aplicación del código de la ciudad sabe mantener su propiedad en el cumplimiento puede ser un reto.

“Sabemos que con las recientes lluvias y más por venir esta semana, que está creciendo. Quiero decir que está creciendo, a lo grande. Así que con el suelo tan saturado, a veces es difícil para el propietario salir y cortar su propiedad”, dijo Mays.

Esa hierba puede ser peligrosa.

“Pueden causar otros problemas cuando está seco. Es un peligro de incendio. Puede causar mosquitos, y como ustedes saben, los mosquitos son realmente malos en este momento debido a la lluvia que estamos recibiendo. Así que animamos a nuestros ciudadanos a que salgan y corten el césped. Cuiden esa hierba alta”, dijo Mays.

Marie Florence, jefa de cuadrilla de The Lawn Company, dice que pueden trabajar si el césped está mojado, pero hay otras formas de mantenerse ocupados hasta que se seque.

“Si la hierba está creciendo tan rápido y no se ha secado tenemos que esperar a otro día. Por ejemplo, si llueve el lunes. Hay muchos patios que hacemos el lunes si está realmente empapado no podemos hacer nada en el patio en sí. Podemos ir a trabajar en la cama. Podemos sacar la hierba. Podemos mantener las camas. Siempre hay algo que hacer en todos y cada uno de los patios, aunque no los cortemos”, dijo Florence.

Por suerte, existe una solución para los propietarios de viviendas mayores de 65 años que no pueden cortar el césped.

“El programa de corte de césped con la Ciudad de Odessa y Keep Odessa Beautiful tienen un programa en el que pueden proporcionar asistencia a esas personas y es sin costo alguno para ellos. Sólo tienen que calificar para ello”, dijo Mays.

