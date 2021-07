Residente de Midland completamente vacunado hospitalizado con COVID-19

Midland, Texas (KTLE) - A medida que la variante Delta de COVID-19 aumenta en todo el país y las tasas de vacunación están casi estanadas, ha surgido otra variable en la ecuación: los casos innovadores del Coronavirus en personas completamente vacunadas.

“Lo abordé con la actitud de ‘sin problemas, estoy vacunado.”

Meses después de recibir su segunda dosis de la vacuna contra el COVID, Jennifer Leascher estuvo expuesta al virus.

Comenzó a sentirse enferma pocos días después.

“Pensé ‘hmm tal vez estas alergias me están dando una infección sinusal’, pero todavía no fui, mi mente no pensaba que era el COVID porque me vacunaron”.

Luego sus síntomas empeoraron, y Leascher fue llevada al Midland Memorial Hospital.

“Me ingresaron a la unidad COVID en el piso 9.” “Estaba en una gran cantidad de esteroides, oxígeno.”

Leascher se considera un caso de avance. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, una infección revelación se define como alguien que da positivo al coronavirus, más de 14 días después de recibir ambas dosis de una vacuna contra el COVID. Y los CDC dicen, estos casos, aunque raros, son de esperar.

Los CDC dicen que están trabajando con los departamentos de salud locales y estatales para investigar los casos de avance de vacunas e identificar qué podría causarlos, sin descartar variantes.

Los CDC también dicen que hay evidencia de que la vacunación puede hacer que la enfermedad sea menos grave para aquellos que están vacunados y aún así se enferman. En el caso de Leascher, ella dice que su camino hacia la recuperación está lejos de terminar.

“No sé si alguna vez voy a volver de esto. Yo era corredor, he sido corredor desde 1997”.

A pesar de lo que le sucedió, Leascher solo tiene un arrepentimiento.

“Creo que probablemente recibiría la vacuna si tuviera que volver a hacerlo. Creo que lo que haría de manera diferente que el Dr. Fauci y los CDC no recomendaron, es que todavía habría utilizado cubre bocas”.

Desde nuestra conversación, los CDC han actualizado su guía de máscaras, ahora aconsejando incluso a las personas vacunadas que usen mascarillas en áreas concurridas y con baja ventilación. Cabe señalar que Leascher no sabe con qué cepa de Coronavirus se infectó, y todos los casos de COVID-19 son únicos. Ahora se está recuperando y recuperando fuerzas.

El condado de Midland informa que ha habido 62 casos avanzados de COVID-19 en los últimos días.

