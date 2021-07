Le dan la bienvenida a los nuevos maestros en Odessa

ODESSA, Texas (KTLE) - La Cámara de Comercio de Odessa y Chevron se unieron para darle la bienvenida a los nuevos maestros en Odessa.

El jueves por la mañana, más de 40 vendedores locales se alinearon para ofrecerles golosinas gratuitas a los maestros que se unirán al Distrito Escolar Independiente del Condado Ector en el otoño.

La Cámara dice que fue una gran manera para que los maestros aprendieran qué negocios y servicios locales están disponibles para ellos.

Un maestro de segundo grado que se unió a ECISD desde California dice que fue una gran bienvenida.

“Me hace sentir feliz, me hace sentir que me valoran. Realmente me hizo sentir muy especial”, dijo Leticia Covarrubias, quien enseñará en la Primaria Barbara Jordan.

ECISD está planeando darle la bienvenida a más de 300 nuevos maestros al distrito este próximo año escolar.

