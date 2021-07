EE.UU. “marcha en la dirección equivocada” respecto al COVID-19, según Fauci. Evalúan que vacunados vuelvan a usar mascarilla

(TELEMUNDO) - El principal experto en enfermedades infecciosas del país, el doctor Anthony Fauci, afirmó este domingo que en Estados Unidos “estamos yendo en la dirección equivocada” en la pandemia de coronavirus debido al alto número de nuevos contagios y hospitalizaciones.

Fauci dijo este domingo en una entrevista con la cadena CNN que el país se encuentra en un “aprieto innecesario”, debido a la propagación de la altamente contagiosa variante delta y las bajas tasas de vacunación en algunas partes del país. Se trata de una situación prevenible que, aseguró, lo ha hecho sentirse “muy frustrado”.

Por ello, indicó el experto, los principales funcionarios de salud del Gobierno están considerando seriamente recomendar a toda la población, independientemente de si han sido vacunados o no, que usen una mascarilla en espacios cerrados.

También confirmó que están sopesando la posibilidad de que las personas más vulnerables reciban una tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19 como refuerzo.

Fauci, quien también se desempeña como asesor médico en jefe del presidente, Joe Biden, aseguró en su entrevista con el medio citado que ha participado personalmente en las conversaciones sobre la modificación de las pautas sobre el uso de la mascarilla.

Como ejemplo, señaló que en algunos lugares donde los contagios están aumentando, como en el condado de Los Ángeles, las autoridades locales ya están requiriendo a los residentes que usen las mascarillas en espacios públicos sin buena ventilación, aun si ya han sido vacunados.

Casi 163 millones de personas, o el 49% de la población elegible en Estados Unidos, ya están vacunadas, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Precisamente son las personas que no se han inoculado las que están yendo a parar a las salas de hospital tras enfermar gravemente de COVID-19.

“Este es un problema predominantemente entre los no vacunados, que es la razón por la que prácticamente salimos suplicar a las personas no vacunadas que salgan y se vacunen”, afirmó Fauci. De no ser así, aseguró, “estaremos en problemas para el otoño”.

Los expertos del Gobierno en salud están evaluando los datos disponibles para determinar si es necesario una tercera dosis de refuerzo de las vacunas contra el coronavirus. Fauci sugirió que algunos de los más vulnerables, como los pacientes con cáncer o aquellos que recibieron trasplantes de órganos, probablemente se les recomiende la inyección del refuerzo.

El experto también elogió a los gobernadores republicanos que han alentado a sus votantes a que se vacunen, entre ellos Ron DeSantis, de Florida, y Asa Hutchinson, de Arkansas, dos de los estados donde las hospitalizaciones de personas no inoculadas han aumentado considerablemente.

“Lo que realmente me gustaría ver es que más y más líderes en esos lugares donde las personas no han salido a vacunarse los animen a hacerlo”, agregó Fauci.

Con información de The Associated Press.