Las vacunas son extremadamente eficaces pero no protegen al 100% del coronavirus

(TELEMUNDO) - El presidente, Joe Biden, aseguró este miércoles que si una persona se vacuna no se contagiará del COVID-19. “No vas a contraer COVID-19 si tienes estas vacunas”, dijoen un foro público en Ohio organizado por la cadena CNN.

Esta afirmación exagerada y resulta engañosa. Aunque es muy poco habitual, sí es posible contagiarse del coronavirus pese a estar completamente vacunado. La eficacia de las vacunas no es absoluta, según indican sus propios ensayos clínicos.

A inicios de mayo, por ejemplo, nueve jugadores de los Yankees de Nueva York se contagiaron pese a recibir la vacuna de Johnson & Johnson el 7 de abril. Sin embargo, estar inmunizados posiblemente les evitó complicaciones graves de salud el virus.

“Sí, se puede contraer al estar vacunado. Cuando se dice que una vacuna tiene una eficacia de 95% lo que se esta diciendo es que va a ser eficaz de 19 a 20 veces. Es decir, en 1 de cada 20 veces vamos a ver un contagio”, explicó a Noticias Telemundo el epidemiólogo Ricardo Castillo, de la Universidad de Pennsylvania.

Biden también dijo que una persona vacunada no terminará hospitalizada. “Esta es una propuesta simple y básica: si estás vacunado, no te van a hospitalizar, no vas a estar en una unidad de cuidados intensivos y no vas a morir”, aseguró.

Pero esa idea también es exagerada. Los casos son muy raros, pero se han registrado personas vacunadas que enfermaron de COVID-19 y murieron. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), reconocen que, aunque las vacunas son efectivas para controlar la pandemia, no son 100% efectivas para evitar la enfermedad por el virus.

“Ninguna vacuna es 100% efectiva para prevenir enfermedades en personas vacunadas. Habrá un pequeño porcentaje de personas completamente vacunadas que aún se enferman, están hospitalizadas o mueren”, explican.

La eficacia de las vacunas de ARN mensajero, como las de Pfizer y Moderna, para prevenir la enfermedad sintomática es del 95% y 94% respectivamente, según sus ensayos clínicos.

En el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, la otra autorizada en Estados Unidos, los ensayos muestran un 72% de eficacia, aunque en América Latina y África del Sur la cifra fue más baja (66% y 57% respectivamente).

“Lo mas exacto es decir que es muy poco probable que una persona vacunada se enferme de COVID-19”, explica Castillo.

Estados Unidos tenía 162 millones de personas completamente vacunadas contra el COVID-19 el pasado 22 de julio. Según los CDC, hasta el 12 de julio, 48 estados y territorios han reportado 5,492 casos confirmados de personas que recibieron la vacuna y luego se contagiaron de COVID-19. Esos casos incluyen 5,189 hospitalizaciones y 1,063 muertes.

Sin embargo, es casi seguro que el número de personas vacunadas que han contraído COVID-19 es más alto que la cifra oficial, de acuerdo a los CDC. “Los datos pueden no ser completos o representativos”, señala el reporte.

Son casos muy raros y la vacuna es altamente efectiva

Los CDC solo recopilan información de personas vacunadas que se contagian con COVID-19 y son hospitalizadas o mueren. Hasta finales de abril, llevaban la cuenta de cualquier caso, incluso los asintomáticos. El 30 de abril, cuando Estados Unidos había vacunado a 101 millones de personas, los CDC registraban poco más de 10,000 infecciones entre pacientes que ya tenían la vacuna. Seis de cada 10 casos eran mujeres.

Esos casos representan el 0.01% de todas las personas que recibieron la inyección y evidencian que enfermar luego de ser vacunado es extremadamente raro. Las vacunas han demostrado su efectividad para prevenir la enfermedad y la muerte por COVID-19 y frenar el avance de la pandemia, dicen los expertos.

“Podíamos tener dudas al principio, pero ahora ya tenemos la seguridad de que son seguras. Sabemos que protegen al individuo de la muerte, de la enfermedad severa y de la hospitalización en casi el 100% de los casos”, explicó a Noticias Telemundo el médico Santiago Neme, especialista en enfermedades infecciosas y director médico del Centro Médico de la Universidad de Washington.

“Una de las cosas que observamos en las pruebas con las diferentes vacunas fue que el riesgo de complicaciones, si se contrae la enfermedad, es menor” explicó a Noticias Telemundo el doctor Javier Pérez Fernandez, jefe de cuidados intensivos del hospital Baptist Health en Miami, Florida.

Incluso con la vacuna de Johnson & Johnson, cuya efectividad es menor que la de las de ARN mensajero, los expertos son optimistas: “Es altamente eficaz en prevenir hospitalizaciones, que es lo que más importa” explicó el epidemiólogo Ricardo Castillo.

Ahora, si usted no ha completado el esquema de vacunación de dos dosis en el caso de las inyecciones de Pfizer y Moderna, los especialistas recomiendan que lo haga de inmediato, pues una sola dosis no brinda suficiente protección contra la variante delta, una mutación más contagiosa y agresiva del COVID-19.

“La eficacia de una sola dosis es baja. Si han recibido una hay que ponerse la segunda para tener una protección alta” explicó Castillo.

Y si no se ha decidido a vacunarse, los expertos lo instan a hacerlo. “Con la variante delta y los aumentos de casos tan rapidos en Estados Unidos, una persona no vacunada tiene muchas probabilidades de infectarse, enfermarse de Covid y terminar en el hospital o peor”, advirtió Castillo.