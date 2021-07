Es más probable que las vacunas contra el COVID-19 sean obligatorias una vez que la FDA apruebe su uso completo, según expertos

(TELEMUNDO) - Estados Unidos podría ver una oleada de mandatos de vacunas contra el COVID-19 tan pronto como la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, en inglés) conceda la plena aprobación a una o más de las vacunas, según dijeron expertos en salud pública.

Las tres vacunas autorizadas por la FDA para uso de emergencia contra el coronavirus (Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson) han demostrado ser seguras y eficaces en el marco de ese proceso de revisión acelerado y en el mundo real. Asimismo, médicos y los principales funcionarios de salud pública del país han dicho que no hay necesidad de que nadie espere para inocularse.

Pero a medida que el ritmo de las vacunaciones se retrasa y aumenta la preocupación por la variante delta altamente contagiosa, la aprobación oficial de la normativa eliminaría una importante barrera legal y de relaciones públicas para las empresas y los organismos gubernamentales que quieran exigir la vacunación a sus empleados y clientes, dijeron los exfuncionarios de salud de las Administraciones del presidente, Joe Biden, y del exmandatario Barack Obama.

“Creo que una vez que las vacunas pasen por la aprobación completa de la FDA, todo debería estar sobre la mesa, y creo que todo estará sobre la mesa en los municipios, en los estados, con los empleadores y las agencias gubernamentales”, dijo Andy Slavitt, que dejó de ser el coordinador de la respuesta contra el COVID-19 del presidente el mes pasado y sigue en estrecho contacto con funcionarios de la Administración.

Muchas instituciones, incluidos los colegios y universidades, exigen desde hace tiempo ciertas vacunas. Sin embargo, la sugerencia de imponer la vacuna, ya sea por parte de los Gobiernos locales para las escuelas, o por parte de las empresas para sus clientes, se ha encontrado hasta ahora con una fuerte resistencia, principalmente por parte de legisladores y activistas conservadores.

Al menos 20 legislaturas estatales han aprobado proyectos de ley o están estudiando medidas que prohibirían a las empresas y a los Gobiernos estatales y locales imponer restricciones a las personas no vacunadas. Aun así, algunas universidades, salas de conciertos y empleadores ya han empezado a exigir la vacuna.

Pero el proceso de revisión acelerada de las vacunas ha sido visto como un problema de seguridad por algunas personas que aún no se han vacunado y como un obstáculo legal para las organizaciones que han dudado en establecer su obligatoriedad.

Las instituciones que han establecido requisitos de vacunación ya se han enfrentado a demandas: los opositores argumentan que la autorización para su uso de emergencia indica que las personas deben tener la opción de rechazar un tratamiento. Una de estas demandas, presentada por trabajadores sanitarios del Hospital Metodista de Houston, fue rechazada el mes pasado.

Pero con la propagación de la variante delta y la saturación de los hospitales, los funcionarios de salud pública han renovado su sentido de urgencia para encontrar formas de llegar a los casi 1 de cada 3 estadounidenses elegibles que aún no han recibido su primera dosis. Pfizer, fabricante de la primera vacuna autorizada para su uso de emergencia en el país, dijo el viernes que espera que la FDA conceda la aprobación completa a más tardar en enero de 2022. La comisionada en funciones de la FDA, Janet Woodcock, ha dicho que la decisión debería llegar mucho antes.

Los funcionarios de salud dijeron que creen que los requisitos de la vacuna podrían ser ese último empujón para las personas que no han hecho de esta una prioridad o han sido indiferentes.

“Sería una vergüenza si nos sentamos aquí en julio y no hacemos algo para aumentar las tasas de vacunación y luego no podemos abrir las escuelas o tenemos una situación en la que, Dios no lo quiera, la economía recibe otro golpe porque las empresas tienen que volver a cerrar”, dijo Kathleen Sebelius, quien se desempeñó como secretaria de Salud bajo el Gobierno del expresidente Barack Obama.

La Administración Biden se ha resistido hasta ahora a imponer cualquier requisito de vacunación, optando en cambio por ofrecer incentivos. Pero Slavitt dijo que espera que eso cambie con la plena aprobación de la FDA.

En su opinión, algunas agencias federales deberían empezar a exigir la vacuna a sus empleados, incluidos los miembros del Ejército, los trabajadores sanitarios de los hospitales de Asuntos de Veteranos y las residencias de ancianos, y otros trabajadores federales en estrecho contacto con el público, como los inspectores de seguridad de los aeropuertos.

“Creo que todas las agencias gubernamentales deberían replantearse lo que es apropiado”, aseguró Slavitt. “Hay un número de personas en las encuestas, por cierto, que dicen precisamente estas palabras: No me la voy a poner, a menos que sea necesario”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, declinó decir el viernes si la Administración estaba considerando hacer de la vacuna un requisito para los militares o la fuerza de trabajo federal. El Gobierno federal ya exige que los miembros del Ejército se vacunen. Los solicitantes de inmigración también deben ser vacunados contra una serie de enfermedades.

No está claro qué autoridad podría tener el Gobierno de Biden en lo que respecta a la exigencia de vacunas más allá de la mano de obra federal. Ningún mandato federal de vacunación ha sido probado en los tribunales y nunca se ha emitido ninguno para la población en general. En su lugar, gran parte de las competencias para exigir la vacunación han recaído en los Gobiernos estatales y locales tras una sentencia de la Corte Suprema en 1905 que avaló una ley de la junta de salud de la ciudad que exigía que todos los adultos se vacunaran contra la viruela.

Solo un puñado de grandes empresas, negocios y locales han puesto en marcha algún mandato de vacunación hasta ahora. Delta Air Lines y United Airlines se encuentran entre las pocas empresas que exigen que los nuevos empleados se vacunen, pero la política no se aplica a los empleados actuales.

Otras empresas, como BlackRock, han dicho que solo los empleados vacunados pueden volver a la oficina, pero aún no han dicho qué pasará con los no vacunados. El Madison Square Garden y el estadio de los Yankees han limitado sus eventos a los asistentes vacunados, pero muchos otros lugares solo han animado a los invitados a vacunarse.

Incluso los hospitales y las residencias de ancianos han dudado a la hora de hacer obligatorias las vacunas para los empleados. Entre los empleados de las residencias de ancianos, la tasa de vacunación es inferior a la de la población general y en algunos estados, como Florida y Georgia, la tasa de vacunación es inferior al 50% de los trabajadores, según datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

“Creo que es una responsabilidad de los empleadores y de otros que tienen la capacidad de imponerla en sus centros”, dijo Zeke Emanuel, asesor de salud en la Administración Obama, sobre la exigencia de vacunas para los trabajadores de la salud. “No es que sea fácil, pero este es un momento de liderazgo y a veces, cuando se es líder, hay que hacer cosas difíciles”, agregó.

Slavitt dijo que un compromiso que los empleadores podrían ofrecer a quienes se oponen firmemente a vacunarse sería exigirles que se hagan la prueba varias veces a la semana.

La Administración Biden ha apoyado que las empresas privadas establezcan requisitos de vacunación y su principal asesor médico, el doctor Anthony Fauci, dijo el 11 de julio que cree que debería haber más mandatos de vacunación a nivel local.

La estrategia del Gobierno se ha centrado en gran medida en tratar de hacer más accesibles las vacunas, difundiendo información sobre las mismas y advirtiendo sobre los riesgos de no vacunarse.

La semana pasada, la Casa Blanca recurrió a la estrella del pop Olivia Rodrigo para intentar llegar a los más jóvenes, que son los que tienen las tasas de vacunación más bajas. El cirujano general también publicó un informe sobre la influencia que la desinformación en las redes sociales ha tenido en los esfuerzos de vacunación. Biden dijo el viernes que esas plataformas de redes sociales, incluido Facebook, estaban “matando a la gente” al permitir que se difundieran en sus sitios web mentiras sobre las vacunas. El lunes, Hewal refutó las críticas y dijo que los culpables eran los que publicaban la información falsa.

La tasa de vacunación se ha reducido a la mitad desde el 1 de junio, cuando la Administración declaró un “mes de acción” para redoblar los esfuerzos ante la propagación de la variante delta. A finales de la semana pasada, los nuevos casos habían aumentado un 70% en los últimos siete días, con el grueso de las infecciones en cuatro estados con tasas de vacunación relativamente bajas, y el número de muertes había aumentado un 26%, hasta 211 al día, según los CDC.

“Tenemos la oportunidad de continuar realmente el increíble progreso que se ha hecho desde enero”, dijo Sebelius. “Pero también tenemos algunas señales de alerta reales en todo el mundo a las que debemos prestar mucha atención”, sentenció.