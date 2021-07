Continúan las temperaturas por debajo de la media y sólo hay posibilidades de lluvias aisladas.

Midland, Texas (KTLE) - Algunos chubascos y tormentas dispersas también se han desplazado por la región a lo largo de un frente débil. La cobertura total será sólo de alrededor del 20%.

Durante la noche, las temperaturas descenderán a niveles por debajo de promedio, entre los 60, en todo el Permian Basin. Es posible que se produzcan algunos chubascos aislados, pero no esperamos mucho. Justo al norte de Van Horn, Blue Origin planea lanzar su primer vuelo espacial tripulado a las 8 am. Por ahora, no esperamos que el tiempo afecte al lanzamiento.

Para el martes se esperan más temperaturas por debajo de lo normal, con máximas que sólo alcanzarán los 80 grados bajo cielos mayormente soleados. Es posible que se produzca algún chubasco o tormenta aislada, pero las probabilidades son bajas. A mediados de la semana, las probabilidades de lluvia disminuyen y las temperaturas máximas se acercan a los 90 el miércoles y el jueves.

Hacia el final de la semana y el fin de semana, las temperaturas subirán unos cuantos grados más y habrá ligeras probabilidades de lluvia. Las mayores probabilidades parecen estar en el Trans Pecos, las montañas y hacia el Big Bend, pero manténgase en sintonía para las actualizaciones.

Sintonice su Noticiero Telemundo 20 para los más sobresaliente del clima local en español.

Derechos de Autor KTLE 2021. Todos los Derechos Reservados.