Una mujer de Big Spring se siente afortunada de haber salido ilesa tras caer en un bache

BIG SPRING, Texas (KTLE) - Una mujer en Big Spring dice que tiene suerte de estar ilesa después de conducir accidentalmente en un bache el viernes por la noche.

“Tengo mucha suerte de que solo iba una milla por hora. Si hubiera ido más rápido, habría sido peor. Es posible que no haya podido salir. Daba miedo. Fue aterrador”, dijo Michele Meyers.

Meyers iba camino a casa cuando vio altas inundaciones en Birdwell Lane.

Ella dice que trató de dar la vuelta para evitar conducir a través del agua, pero su neumático delantero golpeó el borde de un bache.

Lo siguiente que supo fue que su coche se estaba hundiendo y el agua se precipitaba a su alrededor.

“Este agujero estaba cubierto. No había conos. Aquí no había nada. Cuando me estaba dando la vuelta, mi neumático delantero lo golpeó, y me golpeó, y terminé en el agujero con agua brotando sobre mí. No podía salir. No podía salir sola”, dijo Meyers.

Meyers dice que estaba en pánico, pero una mujer que pasaba por allí se detuvo para ayudarla a salir del auto.

Su coche no tuvo tanta suerte. Meyers dice que vio la chispa de su motor, y ahora el vehículo es una pérdida total.

“Mi coche, está desperdiciado. El motor estaba en marcha cuando sucedió, y el agua comenzó a entrar. Salieron un par de chispas del motor”, dijo Meyers.

Meyers dice que espera que su experiencia conduzca a que se arreglen los sumideros alrededor de la ciudad.

