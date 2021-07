‘Midland Downtown Farmers Market’ se asocia con una organización para ayudar a niños necesitados este año escolar

Midland, Texas (KTLE) - Midland Downtown Farmers Market se está asociando con una organización sin fines de lucro para ayudar a proporcionar una campaña escolar para niños necesitados.

The Rainbow Room comenzó la ‘Campaña de Regreso a clases’ a principios de julio y se está ejecutando durante el resto del mes.

El objetivo de la organización sin fines de lucro es adquirir hasta 400 mochilas para niños.

La coordinadora de Rainbow Room, Jannine Seymour, sabe que la temporada de regreso a clases es un momento emocionante para los niños y este evento ayudará a los niños a sentirse más conectados.

“La mayoría de nosotros los adultos hemos sido padres y sabemos que es temporada de suministros escolares y es emocionante para los niños e incluso si no tenemos hijos, todos hemos sido niños y nos hemos entusiasmado con los útiles escolares, por lo que sabemos que es algo que sucede todos los años y queremos que todos se sientan separados de eso, incluso los niños que están actualmente en cuidado” , dice Seymour.

El lugar de entrega se encuentra en el Museum of the Southwest todos los sábados de 8 am a 12 pm en el Midland Downtown Farmers Market.

El último día para donar es el 29 de julio.

Haga clic aquí, para obtener más información sobre la donación.

Derechos de Autor KTLE 2021. Todos los Derechos Reservados.