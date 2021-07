Esta semana se envía el primer cheque de ayuda por hijos. Le explicamos cómo recibirlo

(TELEMUNDO) - Esta es una semana emocionante para millones de familias en todo el país: el 15 de julio se envia el primer pago del nuevo crédito fiscal ampliado por hijos a unos 39 millones de padres, que beneficiará a unos 65 millones de niños, según informó el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés).

Aunque las familias han tenido meses para familiarizarse con las características de este crédito, sigue habiendo confusión al respecto, de acuerdo con una encuesta realizada recientemente por Ally Bank.

Según el reporte, casi la mitad de los encuestados no estaban seguros de cumplir los requisitos y una cuarta parte no sabe cómo acceder al crédito.

“Si eres padre, mi consejo es que te tomes un momento ahora y compruebes si eres elegible, y si es así, verifica la cantidad de pago de crédito fiscal por hijo que podrías recibir”, explica Anand Talwar, ejecutivo de Ally Bank, en un correo electrónico.

¿Qué es la desgravación fiscal mejorada por hijo?

El crédito fiscal mejorado se estableció en marzo, cuando el presidente, Joe Biden, firmó el Plan de Rescate Estadounidense. Para 2021, el crédito máximo es de 3,600 dólares para niños menores de 6 años; y de 3,000 dólares para los que tienen entre 6 y 17 años.

La mitad del crédito se distribuirá en seis cuotas mensuales como un anticipo de los impuestos de este año. En el caso de los hogares que reciban el beneficio completo, esos pagos serán de 300 dólares al mes para niños menores de 6 años y de 250 dólares para los que tengan entre 6 y 17 años.

No hay límite en el número de niños que pueden recibir el crédito por familia.

¿Quién califica para obtener el crédito máximo?

La mayoría de las familias en Estados Unidos tienen derecho a percibir alguna cantidad de dinero.

El crédito completo está disponible para las parejas casadas con hijos, que declaran impuestos conjuntamente y tienen una renta bruta ajustada inferior a los 150,000 dólares, o 75,000 dólares para los individuos.

El crédito se reduce progresivamente para los contribuyentes que ganan más dinero y deja de aplicarse a los individuos que ganan 95,000 dólares y a los matrimonios que presentan una declaración conjunta y ganan 170,000 dólares.

Los contribuyentes que ganan más que eso seguirán teniendo derecho a la desgravación fiscal por hijo normal, que es de 2,000 dólares por hijo menor de 17 años para las familias que ganan menos de 200,000 dólares anuales, o 400,000 dólares para los matrimonios.

¿Qué debo hacer para obtener este crédito?

La mayoría de las familias que han presentado sus impuestos no tienen que hacer nada. El IRS utilizará las declaraciones de impuestos de 2020 para determinar la elegibilidad, o las declaraciones de 2019 para aquellos que aún no han presentado la del año pasado.

Además, los no declarantes que utilizaron la herramienta de no declarantes del IRS en 2020 para registrar a los miembros de su familia elegibles para los pagos del estímulo serán inscritos automáticamente para el crédito fiscal por hijos.

La agencia envió en junio unos 36 millones de cartas informativas a las familias que podían ser elegibles para el crédito y los pagos mensuales. Posteriormente envió otra carta el mismo mes en la que se determinaba la cantidad de dinero que iban a recibir.

La agencia también tiene una herramienta de elegibilidad en línea que está disponible en inglés y en español, en la que las familias pueden comprobar si tienen derecho al crédito.

Algunas familias tendrán que tomar medidas adicionales para acceder al crédito, o para asegurarse de que reciben la cantidad total a la que tienen derecho. Aquellos que tradicionalmente no declaran impuestos porque no tienen suficientes ingresos, pero tienen hijos que tienen derecho a ello, pueden registrarse a través de la herramienta para no declarantes del IRS.

Las familias también pueden comprobar si están inscritas para el depósito directo y ver a qué cuenta irá el dinero a través del Portal de Actualización del Crédito Fiscal por Hijos del IRS. Asimismo pueden inscribirse para el depósito directo o cambiar su cuenta bancaria a través del portal, al igual que comprobar el historial de pagos.

Las personas podrán actualizar su dirección postal en agosto y, en algún momento, podrán incluir información nueva como el estado civil, los ingresos, las personas a cargo o volver a inscribirse si se han dado de baja anteriormente.

¿Cómo serán enviados los pagos?

Al igual que los cheques de estímulo, la mayor parte de los pagos mensuales del crédito fiscal por hijos se enviarán por depósito directo. Según el IRS, el 80% de las personas que reúnen los requisitos recibirán el dinero de esta manera.

Si el IRS tiene información sobre el depósito directo de su declaración de impuestos, es probable que reciba el crédito mensual de esa manera. Si no tiene depósito directo, la agencia enviará cheques en papel a algunas familias y, en el futuro, enviará los pagos en tarjetas de débito.

¿Cuándo serán enviados los próximos pagos?

Todos los anticipos se efectuarán el día 15 de cada mes, a menos de que el 15 caiga en fin de semana o en día festivo, en cuyo caso el dinero será enviado el día hábil más cercano.

Los siguientes pagos se efectuarán el 13 de agosto, el 15 de septiembre, el 15 de octubre, el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, según el IRS.

Hasta ahora, los pagos mensuales sólo estaban programados para continuar hasta finales de 2021. Las familias recibirán la segunda mitad del crédito cuando presenten sus impuestos de 2021 en 2022.

Sin embargo, eso podría cambiar: Biden ha sugerido que el crédito mejorado esté disponible en los próximos años o incluso se convierta en una medida permanente.

¿Puedo decidir no recibir nada? ¿Qué ocurre si lo hago?

Las familias pueden optar por no recibir estos pagos mensuales a través del portal de actualización del crédito fiscal por hijos. Quienes lo hagan no recibirán los importes mensuales, pero seguirán recibiendo el crédito completo al que tienen derecho cuando presenten sus impuestos de 2021.

Algunas familias pueden elegir esta vía si no necesitan los pagos mensuales inmediatamente o prefieren obtener una suma global como reembolso de impuestos, señaló Elaine Maag, investigadora en el Centro de Política Tributaria Urban-Brookings.

“Hay pruebas que demuestran que a algunas personas les gusta mucho recibir ese gran reembolso de impuestos, y pueden utilizarlo como una oportunidad para comprar un artículo para el hogar, como un refrigerador, o reunir el primer y el último mes de alquiler para poder mudarse”, dijo.

Tomar el crédito de una sola vez también puede compensar los impuestos que deben las familias que están anticipando una factura de impuestos.

Es demasiado tarde para anular la inscripción de la primera mensualidad, pero las familias todavía están a tiempo de cancelar los futuros pagos. El último día para optar al próximo pago es el 2 de agosto.

Este artículo hace parte de la serie Invest in You Ready. Set. Grow (Invierte en ti: Preparado. Listo. Crece), una iniciativa de CNBC y Acorns, la app de microinversión. NBC Universal y Comcast Ventures son inversores de Acorns.