Ranchero del condado Crane esta preocupado por el agua después de una explosión de pozo

CONDADO CRANE, Texas (KTLE) - Una ranchera en el condado de Crane que descubrió que un pozo abandonado estaba filtrando agua de salmuera a principios de este año ahora dice que puede estar lidiando con una explosión subterránea.

En junio, Telemundo20 habló con Ashley Watts, la propietaria del Rancho Ganadero Antina, quien encontró un pozo Chevron una vez abandonado que se había desenchufado, rociando agua de salmuera a través de la superficie del rancho.

Ahora Watts dice que su equipo de ingenieros ha encontrado una explosión de miles de pies bajo tierra.

El Rancho Antina abarca 22,000 acres. Watts cree que la explosión podría estar afectando más que solo a su propiedad.

“Mi mayor preocupación siempre es el agua aquí en el oeste de Texas. Tenemos buenos acuíferos, pero no son enormes y son poco profundos. Ya sea que suba de la superficie y baje como lo fue la última vez o si se está disparando directamente al subsuelo del acuífero como parece estar haciendo ahora. Si no tenemos agua, no tenemos nada. Aquí no se puede hacer nada sin agua”, dijo Watts.

Watts y su equipo de ingenieros todavía están trabajando para averiguar de dónde se inyecta el agua salada y qué tan significativo es el problema.

Un representante de Chevron dice que la compañía está comprometida a reparar el pozo, y “Cualquier reclamo que vincule la actividad del subsuelo con la fuga de superficie en Estes 24 es prematura y carece de fundamento”.

